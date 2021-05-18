Гурт Go_A «запалив» пресцентр Євробачення
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Укрінформ
Гурт Go_A, який представляє Україну на Євробаченні із піснею "Шум", під час свого виступу буквально змусив танцювати пресцентр конкурсу.
Виступ українського гурту супроводжувався запальними танцями у пресцентрі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
Go_A з піснею "Шум" виступив у першому півфіналі Євробачення під номером 15.
Як повідомляв Укрінформ, у Роттердамі 18 травня відбувається перший півфінал Євробачення-2021, у якому виступають 16 учасників, серед них український гурт Go_A.
Сьогодні вдень гурт Go_A на прохання журналістів виконував пісню "Шум" для шанувальників у пресцентрі Євробачення.
Цьогорічний міжнародний пісенний конкурс відбувається з 18 до 22 травня в Роттердамі.