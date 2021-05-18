У Нідерландах стартував перший півфінал Євробачення-2021

Як повідомляв Укрінформ, 17 травня у Роттердамі, де цього року проходить “Євробачення-2021”, на головній сцені в будівлі Ahoy відбулася генеральна репетиція пісенного конкурсу.

Перш ніж потрапити в будівлю комплексу Ahoy, треба зробити тест, а через 48 годин - процедуру повторити. Зокрема, акредитація в журналістів починає діяти лише за наявності негативного результату на коронавірус. Тест роблять безкоштовно у сусідній будівлі поруч із комплексом Ahoy. Це швидкі дихальні тести на коронавірус та експрес-тести, що за процедурою схожі з ПЛР-тестами.

Результат надходить на пошту вже через 15 хвилин після процедури, і тільки у разі негативного результату можна отримати доступ та активацію акредитації для ЗМІ.

Цьогорічний міжнародний пісенний конкурс відбувається з 18 до 22 травня.