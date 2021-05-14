Разумков підписав закон щодо розвитку закладів культури

Голова ВР Дмитро Разумков підписав Закон №4318 "Про внесення змін до Закону України "Про культуру" щодо загальних засад надання населенню культурних послуг".

Про це свідчать дані в картці закону, повідомляє Укрінформ.

Закон сприятиме розвитку закладів культури та має створити сприятливі умови для підвищення культурного рівня громадян України.

Ухвалений документ передбачає створення умов для творчого розвитку особистості, естетичного виховання громадян, доступності мистецької освіти, задоволення культурних потреб українського народу. Крім того, закон сприятиме залученню інвестицій, коштів від надання платних послуг, благодійної діяльності у модернізацію закладів культури незалежно від форми власності.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада ухвалила закон №4318 "Про внесення змін до Закону України "Про культуру" щодо загальних засад надання населенню культурних послуг" 29 квітня 2021 року.