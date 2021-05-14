Виставка та перформанс: Ткаченко розповів про мистецький проєкт до 150-річчя Стефаника

Мистецький проєкт до 150-річчя від дня народження Василя Стефаника допоможе глибше зануритись у творчість письменника.

Як передає Укрінформ, про це написав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у Фейсбуці.

"Геній експресіоністичної новели, який своїм потужним і влучним словом зачіпає за живе кожного читача, – саме так можна охарактеризувати Василя Стефаника. Його тексти посіли важливе місце серед основоположних в українській літературі, хоч неодноразово зазнавали спроб редагування за радянського періоду", - написав Ткаченко.

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Він зазначив, що ця дата – нагадування для усіх нас із закликом знову прочитати праці письменника, переосмисливши їх. "Відому та новаторську "Синю книжечку" – проривну збірку для письменника, або ж новелу "Камінний хрест", яка стала й натхненням для однойменного кіно", - написав міністр.

За його словами, глибше зануритись у творчість Стефаника допоможе мистецький проєкт, організований МКІП спільно з Державним агентством з питань мистецтв і мистецької освіти.

Ткаченко зазначив, що для глядачів і відвідувачів заплановані виставка просто неба "СтефаникOnline", з хронологічним поглядом на життя та літературний спадок письменника через історичний контекст зламу століть і театральний перформанс "Найліпше з мойого серця", де новели та листи письменника було покладено в основу постановки.

"Тож раджу не пропустити, заново познайомитись з майстром слова. Без радянської цензури і штампів", - додав він.

Василь Семенович Стефаник (14 травня 1871, Русів (тепер Снятинського району Івано-Франківської області) — 7 грудня 1936) — український письменник, майстер експресіоністичної новели, громадський діяч, політик. Посол (депутат) Австрійського парламенту від Королівства Галичини та Володимирії.

Як повідомлялося, у Києві 14 травня на сцені літнього театру “Мушля”, відбудеться офіційне відкриття мистецького проєкту до 150-річчя від дня народження Василя Стефаника.

Вхід на захід вільний (з дотриманням необхідних карантинних норм).

Також запланована пряма трансляція заходу. Переглянути театральний перформанс можна буде на сторінках Міністерства культури та інформаційної політики України та Державного агентства України з питань мистецтв та мистецької освіти у Фейсбуці та Ютубі.