Франківський драмтеатр вперше зіграє виставу за Стефаником у родинному маєтку письменника

Івано-Франківський драмтеатр вперше зіграє драму-ораторію «Вона – Земля» за творами Василя Стефаника на обійсті письменника до 150-річчя від дня його народження.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Франківський драмтеатр на своїй сторінці у Фейсбуці.

«14 травня – з нагоди відзначення на державному рівні 150-ліття з дня народження видатного майстра психологічної новели Василя Стефаника – Франківський драмтеатр зіграє драму-ораторію «Вона – Земля» в рідному селі письменника Русові. Постановку, за яку режисер Ростислав Держипільський 2019 року поряд з іншими знаковими роботами отримав Шевченківську премію, вперше покажуть на обійсті родинного маєтку, яким опікуються нащадки Стефаника», - повідомляє Франківський драмтеатр.

Відомо, що виставу «Вона – Земля» називають молитовним дійством, створеним за творами Василя Стефаника «Моє слово», «Виводили з села», «Марія», «Сини», «Діточа пригода», «Вона — Земля» та інші. Режисура драми «Вона – Земля» і її сценічне рішення належить народному артисту України лауреату Національної премії України ім. Тараса Шевченка Ростиславу Держипільському. Також над режисурою вистави працювала заслужена артистка України лауреатка Національної премії України ім. Тараса Шевченка, художня керівниця театрального Центру «Слово і ГолоС» Наталія Половинка.

Василь Семенович Стефаник (народився 14 травня 1871, Русів - помер 7 грудня 1936) — український письменник, майстер експресіоністичної новели, громадський діяч, політик.

Фото: @Nastya Telikova, Івано-Франківський драмтеатр, Facebook