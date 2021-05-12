Зеленський із дружиною відвідали виставку Івана Марчука

Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою відвідали ретроспективну виставку народного художника України Івана Марчука в Музеї історії Києва та привітали митця з 85-річним ювілеєм.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Офіс Президента.

"На виставці Івана Марчука «Я ЄСМЬ…» представлено близько 70 полотен з власної колекції художника, а також картини з приватних колекцій та Національного художнього музею України, котрі ще не виставлялися на широкий загал", - йдеться у повідомленні.

Президентське подружжя оглянуло полотна та поспілкувалося з художником. Іван Марчук розповів про історію представлених робіт, про те, що надихало на їхнє створення, а також про авторську техніку.

«Завдяки вашій унікальній творчості вітчизняне та світове мистецтво отримало тисячі яскравих і колоритних полотен, які сповнені гармонії, символізму та щирої любові до української землі. Вашим талантом пишається вся Україна і захоплюються у світі. У вас прекрасні картини, бережіть свій талант», – сказав Глава держави, звертаючись до митця.

Володимир та Олена Зеленські побажали Івану Марчуку міцного здоров’я, добробуту та натхнення.

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Президент також звернув увагу на те, що Іван Марчук наразі шукає будівлю для створення музею. Тому Глава держави запропонував будівлю, що нині належить Державному управлінню справами.

«Це раніше було американське посольство. Подивіться, і якщо вам сподобається, ми готові відремонтувати та зробити музей. Будівля велика, є подвір'я. Було б круто для України, щоб люди могли відвідувати ваш музей», – зазначив Зеленський.

Виставка «Я ЄСМЬ…» у Музеї історії Києва триватиме до 23 травня.

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Іван Марчук є лауреатом Національної премії України імені Т. Г. Шевченка та членом наукової ради Міжнародної академії сучасного мистецтва в Римі. У радянські часи довго не міг офіційно виставляти свої твори та зазнавав утисків і переслідувань з боку КДБ. У 1989-2001 роках мешкав у Австралії, Канаді та США. У 2007-му потрапив до рейтингу «100 геніїв сучасності» британської газети The Daily Telegraph.

Доробок митця налічує близько 5 тисяч творів, він провів понад 150 персональних і близько 50 колективних виставок. Його полотна цінують вітчизняні та іноземні колекціонери. Зокрема, у 2020 році картина Івана Марчука «Човни цвітом поросли» була продана за 56 тисяч доларів.

Як повідомлялося, сьогодні, 12 травня, народний художник України Іван Марчук святкує своє 85-річчя.

Фото: president.gov.ua