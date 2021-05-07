У Нацопері пройде гала-концерт до 160-ї річниці Італійської держави - що у програмі

Святковий концерт GALA ITALIA з нагоди 160-ї річниці утворення Італійської держави (1861–2021) відбудеться 11 травня в Національній опері України.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі театру.

Автор ідеї та керівник проєкту – знаний культурний діяч Нікола Франко Баллоні, організатор численних масштабних мистецьких міжнародних проєктів.

«Гала-концерт з нагоди Дня Об’єднання Італії та 160-ї річниці утворення Італійської держави – непересічна подія для мистецького життя України. Приємно, що багаторічне українсько-італійське партнерство у музичній сфері знайшло своє втілення у цьому масштабному проєкті, що надихає. І не лише поціновувачів класичного мистецтва через безсмертні шедеври Джоаккіно Россіні, Джузеппе Верді, Джакомо Пуччіні, а й класиків сучасності Італії та України – Енніо Морріконе та Мирослава Скорика», - зазначив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

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На думку новопризначеного Посла Італійської Республіки в Україні П’єра Франческо Дзадзо, це справжній привілей – мати можливість презентувати Італію в дружній країні, якою є Україна, для нації, яка захоплюється та цінує італійську культуру. «Загальновідомою є любов українців до класичної та оперної музики, а свідчення цього – концерти та оперні постановки надзвичайної мистецької цінності, які щороку відбуваються в цьому чудовому театрі», - прокоментував він, додавши, що «немає присвяти, яка потішила б Маестро Морріконе більше за цю».

Інша непересічна подія у програмі святкового заходу – відеозвернення видатного диригента сучасності Маестро Ріккардо Муті до української публіки з нагоди обрання іноземним членом Національної академії мистецтв України та гала-концерту до 160-ї річниці Об’єднання Італії.

Як зазначається, на урочистому вечорі, зокрема, будуть присутні віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, Посол Італії в Україні П’єр Франческо Дзадзо.

У програмі гала-концерту у І відділі - уривки з італійських опер, пов’язаних з Рісорджименто – періодом боротьби за незалежність та політичне об'єднання країни. Зокрема, з героїко-патріотичної опери Джоаккіно Россіні «Вільгельм Телль». До опери «Вільгельм Телль» прозвучать інтермецо та молитва Сантуцци Inneggiamo, il Signor non è morto (у виконанні сопрано Оксани Крамарєвої) з опери «Сільська честь» П’єтро Масканьї; славнозвісна арія Маріо Каварадоссі E lucevan le stelle (у виконанні тенора Валентина Дитюка) з опери «Тоска» Джакомо Пуччіні; хор рабів Va’ pensiero з опери «Набукко» Джузеппе Верді, який є головним музичним символом епохи боротьби за звільнення та об’єднання Італії.

Також у програмі I відділу - знаменита арія Лауретти O mio babbino caro (у виконанні сопрано Лілії Гревцової) з опери Джакомо Пуччіні «Джанні Скіккі», лібрето якої написане за фрагментом з поеми «Божественна комедія» Данте Аліг’єрі (Флоренція, 1265- Равенна, 1321) – провісника мовного об’єднання Італії, головної постаті та символа італійської культури в світі.

У II відділі – симфонічні композиції, зокрема знамените «Італійське капричіо» Петра Чайковського та присвяти визначним сучасним композиторам двох країн Енніо Морріконе (1928–2020) та Мирославу Скорику (1938–2020). Зокрема, це попурі на музику Морріконе з кінофільмів «За жменю доларів», «Місія», «Одного разу на Дикому Заході», «Хороший, поганий, злий», а також знаменита «Мелодія» Скорика зі стрічки «Високий перевал».

Завершить святковий концерт молитва Андрія «Блаженний день блаженний час» з опери «Запорожець за Дунаєм» Семена Гулака-Артемовського (музична редакція та оркестрування Мирослава Скорика) у виконанні тенора Валентина Дитюка, симфонічного оркестру і хору Національної опери (диригент – Микола Дядюра, хормейстер – Богдан Пліш).

Гала-концерт організовано Національною оперою за сприяння Міністерства культури та інформаційної політики України, Міністерства закордонних справ України, Посольства Італії в Україні та Італійського інституту культури в Україні.