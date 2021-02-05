Проєкт балету Roots Нацопери претендує на престижний світовий грант

Проєкт балету Roots Нацопери претендує на престижний світовий грант

Укрінформ
Проєкт нової постановки сучасного балету Національної опери України став номінантом на грант однієї з найпрестижніших у світі культурних платформ у сфері опери та балету.

Про це повідомили Укрінформу в пресслужбі театру.

«Проєкт нової сучасної балетної постановки Національної опери України – Roots («Коріння») став номінантом на отримання гранту однієї з найавторитетніших культурних платформ у світі Fedora. На офіційному сайті платформи розпочалось відкрите голосування, де кожен українець може підтримати національний проєкт своїм голосом», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, Fedora – це європейська платформа з головним офісом у Парижі (Palais Garnier), яка займається розвитком та фінансуванням культурних закладів і проєктів за чотирма основними напрямками: балет, опера, мистецька освіта, цифрове мистецтво. Завдяки платформі щороку інноваційні театральні проєкти мають шанс отримати фінансування, а також презентувати свою постановку глядачам в усьому світі.

Ініціатором та координатором українського проєкту виступив прем’єр Національної опери України Олексій Тютюнник.

«Створюючи сучасні вистави, команда проєкту має на меті поширювати та розвивати мистецтво танцю в Україні, оновлювати репертуар Національної опери, розкривати потенціал трупи та творити проєкти світового рівня», - сказав Тютюнник.

У пресслужбі зазначили, що для українського проєкту це перший досвід співпраці з платформою Fedora, яка наразі об’єднує 95 провідних театрів опери та балету, а також різноманітні фестивалі у 25 країнах.

Балет Roots – це сучасна міжнародна постановка Національної опери України, мета якої привернути увагу глядача до глобальних проблем сьогодення – утворення нових моделей соціальної взаємодії, зміни клімату та ставлення людини до навколишнього середовища, питань соціальної рівності і гуманності.

Roots – це насамперед основа, без якої життя на нашій планеті неможливе. Коріння пов’язує окрему людину з її минулим, а людство – зі своєю історією.

Для створення балетної постановки команда проєкту виготовить костюми та декорації із вторинних матеріалів (зокрема, переробленої пластмаси), а використане балетне взуття перетворить на сувеніри для глядачів.

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Музичний супровід вистави пов’яже різні епохи і надасть нового звучання творам Генрика Гурецького (1933 - 2010) та Йоганна Себастьяна Баха (1685 - 1750).

Художній керівник проєкту – народна артистка України Олена Філіп’єва. У проєкті беруть участь провідні солісти Національної опери України.

Постановку балету здійснить хореограф зі Швеції Ксенія Звєрєва, яка працюватиме з відомим італійським художником по світлу Джакопо Пантані та українськими художниками костюмів, декорацій і 3D візуалізації Поліною Панченко та Асею Кравчук.

Імена переможців конкурсу оприлюднять у червні 2021 року, а протягом лютого на сайті Fedora триватиме голосування.

Команда постановки Roots звертається до українців із проханням підтримати унікальний національний проєкт своїм голосом на етапі номінації з 1 до 26 лютого. Для цього необхідно перейти за посиланням, пройти нескладну реєстрацію та проголосувати.

Фото: opera.com.ua

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