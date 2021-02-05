Проєкт балету Roots Нацопери претендує на престижний світовий грант

Проєкт нової постановки сучасного балету Національної опери України став номінантом на грант однієї з найпрестижніших у світі культурних платформ у сфері опери та балету.

Про це повідомили Укрінформу в пресслужбі театру.

«Проєкт нової сучасної балетної постановки Національної опери України – Roots («Коріння») став номінантом на отримання гранту однієї з найавторитетніших культурних платформ у світі Fedora. На офіційному сайті платформи розпочалось відкрите голосування, де кожен українець може підтримати національний проєкт своїм голосом», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, Fedora – це європейська платформа з головним офісом у Парижі (Palais Garnier), яка займається розвитком та фінансуванням культурних закладів і проєктів за чотирма основними напрямками: балет, опера, мистецька освіта, цифрове мистецтво. Завдяки платформі щороку інноваційні театральні проєкти мають шанс отримати фінансування, а також презентувати свою постановку глядачам в усьому світі.

Ініціатором та координатором українського проєкту виступив прем’єр Національної опери України Олексій Тютюнник.

«Створюючи сучасні вистави, команда проєкту має на меті поширювати та розвивати мистецтво танцю в Україні, оновлювати репертуар Національної опери, розкривати потенціал трупи та творити проєкти світового рівня», - сказав Тютюнник.

У пресслужбі зазначили, що для українського проєкту це перший досвід співпраці з платформою Fedora, яка наразі об’єднує 95 провідних театрів опери та балету, а також різноманітні фестивалі у 25 країнах.

Балет Roots – це сучасна міжнародна постановка Національної опери України, мета якої привернути увагу глядача до глобальних проблем сьогодення – утворення нових моделей соціальної взаємодії, зміни клімату та ставлення людини до навколишнього середовища, питань соціальної рівності і гуманності.

Roots – це насамперед основа, без якої життя на нашій планеті неможливе. Коріння пов’язує окрему людину з її минулим, а людство – зі своєю історією.

Для створення балетної постановки команда проєкту виготовить костюми та декорації із вторинних матеріалів (зокрема, переробленої пластмаси), а використане балетне взуття перетворить на сувеніри для глядачів.

Музичний супровід вистави пов’яже різні епохи і надасть нового звучання творам Генрика Гурецького (1933 - 2010) та Йоганна Себастьяна Баха (1685 - 1750).

Художній керівник проєкту – народна артистка України Олена Філіп’єва. У проєкті беруть участь провідні солісти Національної опери України.

Постановку балету здійснить хореограф зі Швеції Ксенія Звєрєва, яка працюватиме з відомим італійським художником по світлу Джакопо Пантані та українськими художниками костюмів, декорацій і 3D візуалізації Поліною Панченко та Асею Кравчук.

Імена переможців конкурсу оприлюднять у червні 2021 року, а протягом лютого на сайті Fedora триватиме голосування.

Команда постановки Roots звертається до українців із проханням підтримати унікальний національний проєкт своїм голосом на етапі номінації з 1 до 26 лютого. Для цього необхідно перейти за посиланням, пройти нескладну реєстрацію та проголосувати.

Фото: opera.com.ua