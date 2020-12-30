Харківський оперний влаштував благодійний показ балету «Лускунчик»

Балетний спектакль "Лускунчик" за участю професійних танцівників і вихованців Харківської хореографічної школи побачили в Харківському національному театрі опери та балету імені Лисенка заздалегідь запрошені гості - військові, медики, рятувальники, поліцейські, а також їх сім'ї.

Про це кореспонденту Укрінформу розповіла прессекретар оперного театру Катерина Лухтанова.

"Щорічно на зимові свята ми запрошуємо на благодійний, тобто, безкоштовний, показ балету "Лускунчик" представників уже названих професій, і адміністрація театру залишає їм певну кількість місць. Але цього разу вперше у Великому залі театру, розрахованому на півтори тисячі глядачів, нашим гостям відвели всі можливі місця в умовах карантину, а саме, 750 місць ", - зазначила Лухтанова.

Благодійний показ балету «Лускунчик» у Харкові / Фото: В’ячеслав Мадієвський, Укрінформ

За її словами, глядачі розташувалися в залі в масках з дотриманням дистанції: "Однак ці тимчасові незручності ніяк не вплинули на сприйняття вистави, про що свідчать овації глядачів".

"У виставі беруть участь як солісти театру, так і до 60 вихованців хореографічної школи. У першому акті саме юні танцівники відтворюють образи маленького Лускунчика, маленької Маші, дітей на балу, мишок зі свити Короля Мишей, солдатиків, кінноту, а також танцюють вальс сніжинок, хоча ця хореографічна картина складна навіть для професійних виконавців. А в другому акті, де в основному зайняті солісти театру, діти танцюють па-де-труа - одну з найскладніших партій ", - пояснила завідуюча відділом Дитячого балетного театру цієї хореографічної школи Людмила Мільяченко.

За її словами, сюрпризом для глядачів стало те, що в першому акті партію Бабусі виконала директор хореографічної школи, заслужений діяч мистецтв Наталія Ржевська: "Цю партію вона блискуче виконує вже чверть століття".

"Підготовка вистави зайняла понад місяць. Через карантин ми не могли одночасно зібрати велику кількість учасників, але цю виставу ми вже не раз показували на сцені театру імені Лисенка, тому всі юні танцівники чудово впоралися зі своїм завданням", - додала Людмила Мільяченко.

За її словами, заняття в хореографічній школі тривають з дотриманням правил карантину: "Ми готуємо спільний спектакль за україно-китайським проєктом "Легенда про метеликів ". Через карантин до нас поки що не приїхав балетмейстер з Китаю, але ми відпрацьовуємо музичний супровід, готуємо костюми та декорації ".

Як повідомляв Укрінформ, Харківська хореографічна школа, де навчається 900 дітей різного віку, створена майже 70 років тому. Юні танцюристи побували на гастролях в країнах Європи і Азії. В їх гастрольний репертуар входить до 10 балетних вистав, які вони показали за кордоном понад двісті разів.