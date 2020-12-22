Одеська опера показала прем’єру «Лускунчика»

Одеський національний академічний театр опери та балету в День святого Миколая, 19 грудня, показав прем'єру балету Петра Чайковського «Лускунчик».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

«Нестихаючі оплески та радість від зустрічі з красою класичного балету стали щирою подякою талановитому колективу театру на чолі з генеральною директоркою Надією Бабіч», - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, нову версію балету втілив хореограф, народний артист України Сергій Бондур. Творча група, театральні майстерні та цехи натхненно працювали над створенням справжньої казки. Над втіленням музичної партитури працювали – диригент – постановник, головний диригент театру В’ячеслав Чорнухо-Воліч; автор казкових декорацій – художник-сценограф, заслужений художник України Євген Гуренко; художник з костюмів Сергій Васильєв вишукано «одягнув» персонажів улюбленої казки.

У роботі над виставою також брали участь дитячий хор «Перлини Одеси» (художній керівник Лариса Гарбуз) і зразковий ансамбль класичного танцю «Фуете» ДТШ №4 м.Одеси (художні керівниці Марина Козяр, Ганна Погорецька).

Образи головних героїв балету блискуче втілили талановиті солісти: 19 грудня - лауреати міжнародних конкурсів Наталія Івасенко (Маша) та Андрій Пісарєв (Принц Лускунчик), заслужений артист Республіки Молдова Володимир Статний (Дроссельмеєр), 20 грудня вражали талантом та професіоналізмом лауреатка міжнародних конкурсів Наталія Куш (Маша), Даниїл Пащук (Принц Лускунчик), заслужений артист України Сергій Доценко (Дроссельмеєр).

Фото: mkip.gov.ua