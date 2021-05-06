Що покажуть на «Молодості»: Халпахчі анонсував програму кінофестивалю

50-й ювілейний Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість» анонсував цьогорічну програму.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про неї розповів на пресконференції 6 травня художній керівник кінофестивалю Андрій Халпахчі.

«Окремо хочу сказати про конкурс повного метра, де цього року дуже потужно буде представлена Україна – українська картина «Я працюю на цвинтарі», яка тільки-но закінчена. Її міжнародна прем’єра, здається, відбудеться на фестивалі. Географія ж конкурсу досить широка – це 9 фільмів, ще 3 зараз у стадії підтвердження – і цікава. Наприклад «Карнавал». Ви побачите, яка кількість країн об’єдналися для того, щоб зняти цей фільм. Крім того, вперше у нас буде картина з Мальти, і це, здається, перший повнометражний фільм, зроблений у цій країні», - сказав Халпахчі.

Він зазначив, що, як завжди, програма фестивалю включає традиційні блоки – це міжнародний конкурс з трьох частин (студентські, короткометражні, повнометражні перші дебютні стрічки); національний конкурс короткого метра; конкурс «Sunny Bunny», конкурс кіно для дітей з дитячим журі «Molodist Teen Screen».

«І цього року з’являється нова секція, до якої ми прагнули багато років, – міжнародний конкурс документальних повнометражних фільмів, але також дебютних», - додав Халпахчі.

Художній керівник уточнив, що остаточна статистика щодо фільмів ще буде опублікована, але при відборі довелося переглянути приблизно 3 тисячі фільмів – як короткого, так і повного метра.

Щодо позаконкурсної програми він зауважив, зокрема, що цього року, багато в чому завдяки підтримці Італійського інституту культури, на фестивалі очікується дуже широка презентація італійського кінематографа.

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«Буде дуже цікавий позаконкурсний документальний фільм, який створив німецький класик театральної сцени Пітер Штайн, - це «Подорож Гете до Сицилії». Дуже красива картина, і ми сподіваємося, що Пітер Штайн зможе її представити особисто», - сказав Халпахчі.

Він нагадав, що «Молодість» завжди присвячує кінокласику до 100-річчя видатних людей і цьогоріч в ній багато цікавих імен. Зокрема, на фестивалі будуть такі фільми , як «Джинджер і Фред» - до 100-річчя Джульєтти Мазіни, «Смерть у Венеції» Вісконті – до 100-річчя британського актора Дірка Богарта. Також 100 років від дня народження французьких акторів Симони Синьйоре та Іва Монтана, і глядач побачить фільми за їх участі.

Як зазначалося, на фестивалі буде презентовано великий проєкт, який готує Італійський інститут культури в Україні.

«З нагоди 50-го ювілею ми хочемо презентувати в Києві пересувну виставку, яка присвячена 100-річчю від дня народження великого маестро Федеріко Фелліні. Ця виставка відбудеться у співпраці з кінофестивалем «Молодість» та Музеєм кіно Національного центру Довженка. З цієї нагоди до Києва має завітати племінниця маестро Франческа Фабрі-Фелліні, яка також презентує свою режисерську роботу на кінофестивалі «Молодість». Також нас відвідає відомий італійський кінокритик Мауріціо Фантоні-Міннелла, який презентує документальне кіно», - розповів директор Італійського інституту культури Едуардо Крізафулі.

Як повідомляв Укрінформ, 50-ий Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість» відбудеться з 29 травня до 6 червня 2021 року за підтримки Держкіно. Кінофестиваль пройде в офлайн- та онлайн-форматі. Фільмом відкриття кінофестивалю стане «Вавилон XX» Івана Миколайчука.

Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ