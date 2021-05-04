Два українські фільми взяли нагороди на Артдокфесті в Ризі

В основному конкурсі фестивалю документального кіно «Артдокфест/Рига» два з чотирьох призів отримали фільми українських авторів. Переможців фестивалю оголосили в понеділок увечері.

Як передає Укрінформ, список тріумфаторів викладений на сайті Артдокфесту.

«Найкращий фільм - «Тихий голос», реж. Река Валерік (Франція). Спеціальний приз журі - «Земля блакитна, ніби апельсин», реж. Ірина Цілик (Україна, Литва). Найкраща режисура - Віктор Косаковський, «Гунда» (Норвегія, США). Особлива згадка журі - «Байконур. Вторгнення», реж. Дмитро Громов, Ангел Ангелов (Україна)», - йдеться у повідомленні.

«Земля блакитна, ніби апельсин» - мати-одиначка Анна і її 4 дітей живуть у прифронтовій зоні Донбасу. Сім'я намагається створити в своєму будинку безпечне місце, повне життя і світла. Кожен член сім'ї пристрасно захоплений кінематографом, тому вони знімають фільм про власне життя під час війни.

«Байконур. Вторгнення» - небезпечна експедиція двох хлопців. Вони долають себе і казахстанську пустелю (спека 47 градусів), щоб проникнути в охоронювані російськими військовими ангари космодрому Байконур, який перебуває під юрисдикцією РФ, і поспостерігати за пуском ракети.

«Тихий голос» - молодий чеченський боєць Хаваджі, який подає великі надії в змішаних єдиноборствах ММА, змушений втікати у Брюссель, коли брат дізнається про його гомосексуальність і обіцяє вбити.

«Гунда» - ніжний чорно-білий фільм про домашніх тварин, чарівний поетичний твір. Знайомство зі свиноматкою Гундою, її родиною та сусідами - привід замислитися над таємницями свідомості та загальну цінність життя. (Входив до шортлиста премії «Оскар»).

У конкурсі Artdocfest брав участь 21 фільм. До складу журі входили кінокритик, головний редактор часопису «Мистецтво кіно» Антон Долін (під час процесу Олега Сенцова був свідком його захисту); керівниця Латвійського національного кіноцентру, кінознавець, критик Діта Ріетума; музичний і політичний публіцист, теле- і радіоведучий, автор книг і дослідник-культуролог Артемій Троїцький.

Міжнародний фестиваль документального кіно «IDFF Artdocfest/Riga» проходив у Ризі з 28 квітня по 3 травня в умовах коронавірусних обмежень.

Фото: artdocfest.com