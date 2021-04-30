Фільм режисерки-лауреатки Sundance тепер можна подивитися онлайн

Короткометражний фільм «Дім» української режисерки Ірини Цілик тепер можна переглянути онлайн.

Стрічка доступна в онлайн-кінотеатрі Takflix.com. Про це Укрінформу повідомили в Takflix.

«Фільм доступний на всіх територіях світу», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, події фільму відбуваються у другій половині 1940-х років на Галичині. Карпатський ліс і серед нього двоє – Славко і Нуся, що зупиняються на ночівлю в маленькій хатині, яка більше подібна на зимівку для худоби, ніж повноцінне житло. Втім, варто героям зайти до неї, як стається диво: всередині це велика міська квартира кінця 30-х років зі старовинними меблями, численними полицями книг, картинами на стінах. Та й самі герої у цьому паралельному просторі виглядають як інтелігентні міські галичани тих часів, а не замучені переховуваннями й очікуванням біди підпільники. Тут, усередині свого дому, вони майже щасливі.

Стрічка отримала нагороду від FIPRESCI на Одеському міжнародному кінофестивалі у 2016 році. 2017-го фільм було включено до кінозбірки «Українська Нова Хвиля. 20/16+», що перебувала в національному кінопрокаті.

Ірина Цілик - українська кінорежисерка та письменниця. Лауреатка американського кінофестивалю Sundance за найкращу режисерську роботу у категорії світового документального кіно за стрічку «Земля блакитна, ніби апельсин» (2020).

Трейлер фільму - тут.

Фото: Ірина Цілик