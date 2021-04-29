Стрічка Наталки Ворожбит «Погані дороги» вийде в прокат 20 травня

Оголошено нову дату виходу в широкий кінотеатральний прокат фільму - призера Венеційського кінофестивалю «Погані дороги» режисерки Наталки Ворожбит.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Держкіно.

«Картина «Погані дороги», яка є лідером за кількістю номінацій (15!) на здобуття цьогорічної кінопремії «Золота Дзиґа», вийде у прокат 20 травня», - ідеться в повідомленні.

Як нагадали в Держкіно, вихід стрічки в український прокат було заплановано на квітень, але через локдаун його довелося перенести.

Стрічка складається з п'яти окремих новел про мешканців сходу України, чиє життя проходить по обидві сторони від лінії розмежування. П’ять розбитих доріг – п’ять історій про любов, ненависть, довіру, зраду і порушення особистих кордонів на фоні порушення кордонів державних. Сценарій створено на основі документальних історій, зібраних авторкою на Сході України під час роботи над фільмом «Кіборги». Читайте також: Наталка Ворожбит, сценаристка, режисерка

Світова прем'єра драми «Погані дороги» відбулася у програмі "Тиждень критики" Венеційського кінофестивалю у 2020 році, де вона була відзначена другою за престижністю нагородою – премією Circolo del Cinema di Verona як «Найбільш інноваційна стрічка в конкурсі».

Українська прем'єра фільму пройшла на фестивалі «Київський тиждень критики» у програмі «Фокус: Україна-Франція». Наталка Ворожбит була визнана авторкою найкращого повнометражного дебюту – режисерка здобула Національну премію кінокритиків «Кіноколо» у категорії «Відкриття року». А актори Юрій Кулініч та Оксана Черкашина визнані найкращими у відповідних акторських категоріях премії.

Продюсерами фільму виступили Юрій Мінзянов та Дмитро Мінзянов. Виробництво здійснила кінокомпанія Kristi Films за фінансової підтримки Українського культурного фонду. Дистриб’ютор стрічки — кінокомпанія «Артхаус Трафік». Промокампанія фільму здійснюється за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

Як повідомляв Укрінформ, картина, що є повнометражним режисерським дебютом відомої драматургині та сценаристки Наталки Ворожбит, мала вийти у широкий кінотеатральний прокат 1 квітня 2021 року.