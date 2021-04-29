Стрічку «Мати Апостолів» відібрали до конкурсу фестивалю жіночого кіно у Неваді

Фільм «Мати Апостолів» режисера Зази Буадзе буде представлений у конкурсі в категорії General Submission 7-го щорічного фестивалю жіночого кіно в Неваді (США).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

«7th annual Nevada Women's Film Festival відбудеться 21 - 27 червня 2021 року. В конкурсну програму відібрано 55 картин із 18 країн світу», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, військова драма Зази Буадзе «Мати Апостолів» вийшла в прокат 3 грудня 2020 року.

У квітні ц. р. фільм «Мати Апостолів» було відібрано до участі у конкурсній програмі Feature Film 10-го Нью-Йоркського міжнародного кінофестивалю, який відбудеться 21-24 травня 2021 року.

За словами авторів картини, «Мати Апостолів» - це фільм-уклін матерям, діти яких загинули, захищаючи Україну. Заради спасіння дитини мати здатна на все, навіть пройти крізь пекло війни.

За сюжетом, Софія дізнається, що літак її сина збито, вона вирушає у ризиковану мандрівку. Ніхто не може сказати достеменно, чи вижив її син. Матері доведеться вступити у відчайдушну боротьбу з сильними ворогами: на цьому шляху вона зі звичайної жінки перетворюється на матір, що втішає та рятує навіть пропащі душі.

Головні ролі в фільмі виконали Наталія Половинка, Богдан Бенюк, Олександр Пожарський.

Режисер-постановник – Заза Буадзе, сценарій – Ратха Макеєнкова та Заза Буадзе, продюсер – Дмитро Овечкін, оператор-постановник - Олександр Земляний. Композитори - Роман Григорів, Ілля Разумейко.

Стрічку створено кінокомпанією «Студія «Золоте Руно» за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України, за сприяння Міністерства оброни України, Генерального Штабу ЗСУ, Повітряних Сил ЗСУ та Десантно-штурмових військ ЗСУ, добровольчих батальйонів. Промокампанія картини відбулася за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

Як повідомляв Укрінформ, документальна стрічка української режисерки Аліни Горлової «Цей дощ ніколи не скінчиться» отримала головну нагороду – «Золоту лілію» за найкращий фільм на кінофестивалі goEast у Вісбадені (Німеччина).