У Києві за підтримки МХП відбувся передпоказ стрічки «До щастя»

Українська психологічна драма режисера Вінсента Меттеля «До щастя» була продемонстрована на закритому кінопоказі, який відбувся в офісі агрохолдингу МХП у Києві.

Про це повідомляє пресслужба МХП, передає Укрінформ.

Як зазначається у повідомленні, зйомки стрічки тривали у 2019-2020 роках, бюджет фільму склав близько 200 тис. грн. «До щастя» вже став одним з переможців Національного фестивалю соціальної реклами в номінації «соціальне кіно».

За словами авторів стрічки, «До щастя» — психологічна драма, про історію людини, яка страждає на ДЦП, але йде до своєї мрії, попри існуючі перешкоди.

«Мені не хотілось робити фільм, який викликає жалість. Мені потрібен був гордий герой, який навіть у найгірших обставинах – не втрачає волі, не втрачає своєї мрії і не втрачає сили духу, щоб йти до неї», – розповів під час показу режисер та автор сценарію Вінсент Меттель, відомий українському глядачу за кінопроєктами «Мислителі», «Спокута», «Культ» та «Вісім».

У пресслужбі МХП звернули увагу, що вперше в історії українського кіно головну роль у повнометражному фільмі зіграла людина, що хворіє на ДЦП. За словами актора Григорія Гришкана, його власний досвід та гостра соціальна тематика фільму мають сприяти покращенню ситуації у ставленні до людей з інвалідністю в Україні.

«Я хотів донести, що люди з інвалідністю – вони такі ж, як і всі. Вони можуть жити, працювати, самовдосконалюватися, повністю самореалізовуватися. На жаль, у нас в Україні суспільство не зовсім готове приймати людей з інвалідністю. Я хочу цим фільмом підняти цю тему і показати, що ти не обмежений нічим», – зауважив Гришкан.

Повідомляється також, що на завершальному етапі до створення фільму долучилися Благодійний фонд «МХП – Громаді» та Асоціація «Сприяння розвитку кінематографа в Україні – дивись українське!». Фонд забезпечив фінансову підтримку для технологічного завершення фільму та його промо-кампанії. Асоціація надала необхідну експертну та консультаційну допомогу.

У МХП розповіли, що поштовхом для підтримки фільму став отриманий від Григорія Гришкана лист.

«Лист надійшов минулого року напередодні Дня Незалежності. Саме тоді, коли ми спільно з асоціацією "Сприяння розвитку кінематографа в Україні — дивись українське!" проводили кінопокази під відкритим небом у Черкаській та Київській областях. В ньому піднімалася дуже актуальна та важлива тема – питання інклюзії в Україні людей з інвалідністю. МХП ніколи не стоїть осторонь гострих соціальних питань, тому ми вирішили підтримати цю картину», – розповіла менеджер із соціальної і корпоративної відповідальності МХП Світлана Мигаль.

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Вона також зазначила, що це не перший внесок МХП та БФ «МХП – Громаді» у розвиток українського кінематографа. Раніше фонд виділяв 100 тис. грн для зйомок фільму «Черкаси».

За словами менеджера із соціальної і корпоративної відповідальності МХП, фільм «До щастя» вже увійшов до списку обраних картин проєкту «Кіно просто неба», спрямованого на популяризацію сучасного вітчизняного кіно. Партнери проєкту – агрохолдинг МХП, Благодійний фонд «МХП – Громаді» та Асоціація «Сприяння розвитку кінематографа в Україні – дивись українське!» – протягом літа 2021 року влаштовують серію кінопоказів у 32 населених пунктах 9 областей України, додала Мигаль.

Фото: МХП