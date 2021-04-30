Трускавецький кінофестиваль «Корона Карпат» відбудеться у червні

IX Трускавецький міжнародний кінофестиваль «Корона Карпат», який не відбувся торік через COVID-19, пройде з 24 до 27 червня 2021 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Держкіно.

«Цьогоріч у програмі фестивалю буде представлено понад 60 українських фільмів», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, програма на 90% вже сформована, здебільшого це фільми, відібрані ще на кінофестиваль 2020 року, і традиційно за «Золоту корону» боротимуться лише українські стрічки.

Фільми будуть представлені у Першій конкурсній програмі національного кіно; Другій конкурсній програмі: короткометражні національні фільми та «Дипломні роботи»; Третій конкурсній програмі «Конкурс кінематографічних шкіл України».

Поза конкурсом відбудуться: програма документального кіно; програма артхаусного кіно; творча зустріч в школі-інтернаті для дітей із вадами руху (м. Борислав); презентація фільм-комісій України (для представників кіноіндустрії); концерт та творчі зустрічі учасників кінофестивалю; встановлення на Алеї слави пам’ятної бронзової плити фільму-переможцю попереднього кінофестивалю та показ фільму.

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Під час кінофестивалю також працюватимуть тематичні круглі столи та майстер-класи, кінематографісти ознайомляться з локаціями регіону.

IX Трускавецький міжнародний кінофестиваль «Корона Карпат» відбудеться за підтримки Державного агентства України з питань кіно, Трускавецької міської ради і Департаменту культури національностей та релігій Львівської облдержадміністрації.

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Як повідомляв Укрінформ, IХ Трускавецький міжнародний кінофестиваль «Корона Карпат», який мав відбутися з 12 по 15 листопада, було перенесено через погіршення епідситуації в Україні.