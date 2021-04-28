XII Одеський кінофестиваль представив офіційний постер

XII Одеський міжнародний кінофестиваль представив офіційний постер, автором якого є відомий художник Нікіта Тітов.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ОМКФ.

«У серпні ОМКФ разом зі всією країною святкуватиме 30-річчя незалежності України. Цього року фестиваль пройде в Одесі 14-21 серпня, а головним фокусом ОМКФ 2021 стане національне кіно. Тож і основною ідеєю цьогорічного постера стала традиційна українська символіка, яка поєднується з кінематографом і стає свідченням того, що національне кіно є значною частиною української культурної ДНК», - ідеться у повідомленні.

Фото: Odesa International Film Festival

Як зазначається, головною темою постера стала вишиванка, якою виконані знайомі кожному символи кінематографа - камера та VR-окуляри як символ майбутнього світового кінематографа, адже кіно не припиняє свій рух у бік інновацій. Доповнює постер впізнаваний силует Дюка, без якого важко уявити як Одесу, так і ОМКФ - саме статуетка «Золотий Дюк» є головною нагородою фестивалю.

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Автором постера 12-го Одеського міжнародного кінофестивалю став Нікіта Тітов. «Кіно, сучасні технології, Одеса і Україна - переді мною стояло завдання підкреслити в одному постері саме ці повідомлення. Показати їх тісний зв’язок, традиції, зробити все максимально впізнаваним. Саме тому я звернувся до традиційних українських мотивів, вишивки. У будь-якій своїй роботі я схиляюся до простоти образів і дуже сподіваюся, що мені це вдалося і в цьому постері», - сказав Тітов.

Як повідомляв Укрінформ, 12-й Одеський міжнародний кінофестиваль відбудеться офлайн з 14 до 21 серпня. З нагоди 30-річчя незалежності України ОМКФ фокусується на українському кіно й відкрив прийом заявок у Національну конкурсну програму з 2 березня до 15 червня 2021 року.

Фото: Odesa International Film Festival