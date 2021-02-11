ОМКФ-2021 пройде у новому форматі з акцентом на національне кіно

12-й Одеський міжнародний кінофестиваль буде присвячений до 30-річчя Незалежності України та триматиме акцент на національне кіно.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба фестивалю у Фейсбуці.

«Єдиною конкурсною програмою оновленого фестивалю стане Національний конкурс (повний і короткий метр), переможці якого отримають нагороди за найкращий фільм, найкращу режисуру та найкращі акторські роботи. Також на глядачів чекають позаконкурсні секції “Гала-прем’єри”, “Фестиваль Фестивалів”, серія ретроспективних показів, секція Film Industry office та освітня програма “Літня кіношкола”», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, функції програмного відділу 12-го ОМКФ буде виконувати компанія «Артхаус Трафік» на чолі з Денисом Івановим. Також засновано Наглядову раду ОМКФ, в обов’язки якої входить узгодження стратегії фестивалю та визначення векторів розвитку, а також розв'язання стратегічних питань. До складу Наглядової ради увійшли: президент ОМКФ Вікторія Тігіпко, виконавча директорка фестивалю Aнна Мачух, програмний консультант Алік Шпилюк, директор компанії «Артхаус Трафік», продюсер Денис Іванов, зовнішній незалежний експерт - заступник представника України в Раді правління фонду «Єврімаж», заступник голови Ради з державної підтримки кінематографії Сергій Зленко.

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Як повідомляв Укрінформ, 12-ий Одеський міжнародний кінофестиваль відбудеться 14-21 серпня в офлайн-форматі. На початку року ОМКФ змінив керівний склад. Виконавчою директоркою кінофестивалю стала Анна Мачух, операційною директоркою - Катерина Звєздіна, директором зі стратегічного розвитку - Олександр Холоденко. На фестивалі буде створено незалежну відбіркову комісію, яку очолить Алік Шпилюк, який є артдиректором Української кіноакадемії.

Як повідомлялося, деталі про цьогорічну програму та старт прийому заявок на участь фільмів у 12-му ОМКФ будуть оголошені найближчим часом.