У підземеллі львівського храму відкрили виставку унікальних реліквій XII-XV століть

У музеї-підземеллі Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла Львівської архиєпархії УГКЦ відкрили виставку християнських реліквій XII-XV століття «Ars sacra: Подорож у середньовіччя».

Це близько 20 унікальних натільних реліквій, які львівські колекціонери подарували храму. Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

«Це для нас особливий подарунок, оскільки це дуже цінні речі. Для нас це є дуже важливо, тому що тут ми маємо можливість, будучи при тих реліквіях, які датуються ще з княжих часів, розповідати про важливість віри християнства. Це неоціненна лепта в культуру всієї нашої країни», - зазначив настоятель Гарнізонного храму, голова Центру військового капеланства ЛА УГКЦ отець Тарас Михальчук.

У підземеллі Гарнізонного храму відкрили виставку унікальних реліквій XII-XV ст. / Фото: Маркіян Лисейко

Як розповіли у Гарнізонному храмі, реліквії виконані у металопластиці – техніці створення рельєфних зображень на різних металах. Це мистецтво металопластики на сьогодні є малодослідженим і недооціненим. Врятовані колекціонерами предмети є унікальним свідченням історії духовності та становлення християнства в Україні.

Загалом на виставці представлено близько 20 експонатів, це натільні речі, які носили люди княжих часів у ХІІ-ХІV ст.

Реліквії подарували храмові меценати Олександра Свіщова і Юрія Котика з власних колекцій. Вони знайдені в різних частинах України, збір такої колекції тривав десятки років.

«Схожі колекції, очевидно, існують, але в нашому випадку ми є доволі унікальними, тому що саме в храмі зібрано настільки багато з одного періоду таких реліквій», - додав Михальчук.

У підземеллі Гарнізонного храму ця експозиція буде на постійній основі.