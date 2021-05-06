У Вінниці відкривають виставку про ОУН-УПА на Волині та Поділлі

У Вінницькому обласному краєзнавчому музеї в четвер відкривають виставку «Український визвольний рух 40-50-х років ХХ ст: Волинь–Поділля» про діяльність ОУН та УПА на території двох областей.

Про це йдеться у пресрелізі музею, який має у своєму розпорядженні Укрінформ.

«У рамках проєкту міжмузейного обміну 6 травня у Вінницькому обласному краєзнавчому музеї відкривається виставка, матеріали якої розповідають про героїчну сторінку національно-визвольної боротьби Українського народу: антинацистський та антирадянський спротив ОУН та УПА на теренах Волині й Поділля у 40-50-их рр. минулого століття. В основі цієї виставки – матеріали (159 предметів), надані на тимчасове експонування нашими колегами, – Волинським краєзнавчим музеєм: агітаційні листівки, світлини членів ОУН, вояків УПА, художні роботи», - йдеться у пресрелізі.

У ньому зазначається, що національно-визвольний рух на теренах Поділля демонструють матеріали про осередки «Просвіти», ОУН(м) та ОУН(б), що діяли на Вінниччині в роки Другої світової війни, похід на Поділля влітку 1943 р. першого збройного відділу «УПА-Південь» під проводом Омеляна Грабця («Батька»), який разом з побратимами героїчно загинув 10 червня 1944 р. поблизу с. Микулинці Вінницької області.

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Експозицію доповнено тематичними картинами члена ОУН з 1941 р., зв’язкового групи «УПА-Південь» вінничанина Михайла Климчука та світлинами родини Омеляна Грабця з колекції Вінницького обласного краєзнавчого музею, справами репресованих вінничан – членів ОУН–УПА, наданими Державним архівом Вінницької області, реконструкціями одностроїв, наданими ГО «Жива історія».

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В окремий розділ на виставці виділено графіку відомого українського художника, автора візуального образу Української Повстанської Армії Ніла Хасевича (1905–1952) - представлені 34 роботи автора. Він перебував у лавах УПА з 1943 р. Відомий під псевдо «Зот», «Рибак», «Старий». Керував друкарнею повстанців, працював як редактор та ілюстратор журналів «До зброї», «Український перець», «Хрін». У бункерах, землянках і криївках, за допомогою примітивної друкарської техніки і в умовах нестачі матеріалів, він створив понад 150 композицій та 50 графічних робіт. З-поміж робіт Хасевича, представлених в експозиції, - «Автопортрет», дереворит «До зброї», листівки «Слава Україні! – Героям слава!», «Здобудеш Українську державу або згинеш в боротьбі за неї», бофони, які передають ідейний зміст визвольної боротьби. Ліричні образи воїнів УПА постають у рисунках та дереворитах, створених у хвилини затишшя між боями.

Виставка працюватиме до 24 жовтня.