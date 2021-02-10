У Тернополі презентували перевидання збірника статей Степана Бандери

Збірник статей провідника організації Українських націоналістів Степана Бандери «Перспективи Української Революції» презентували в Тернополі.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Книга «Перспективи Української Революції» сприятиме подоланню тих міфів, за допомогою яких вороги впродовж десятиліть очорнювали та й нині очорнюють ім’я провідника ОУН. Його ім’я викликає велику лють у ворогів. Бо вони розуміють, що ті ідеї, які він висував, підхопили наступні покоління. Тому озброївшись тими знаннями, працями наших ідеологів, як Донцов, Бандера, ми стаємо сильнішими, знаючи, як опонувати ворогам», - сказав під час презентації видання голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.

Фото: gazeta.te.ua За словами автора передмови книги, доктора політичних наук, голови Івано-Франківської обласної ради Олександра Сича, книга «Перспективи Української Революції» вперше побачила світ 1978 року у Мюнхені.

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Нове видання доповнене науковими коментарями до них, іменним та географічним покажчиками, глосарієм рідковживаних, малозрозумілих і діалектних слів, світлинами.

За допомогою QR-кодів читач також зможе ознайомитися зі статтями Степана Бандери й інтерв’ю з ним, фотографіями, що стосуються життя та діяльності ОУН, почути голос лідера українських націоналістів.

У рамках презентації присутнім показали слайд зі світлинами Бандери різних років його життя.

За словами Сича, передбачається, що знайомство із перевиданим збірником статей Степана Бандери відбудеться в інших містах України.

Фото: Суспільне Тернопіль