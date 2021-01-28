Франківські депутати вимагають повернути Бандері та Шухевичу звання Героїв України

Депутати Івано-франківської міської ради закликають Президента України повернути звання Героїв України Степану Бандері та Роману Шухевичу.

Як передає кореспондент Укрінформу, відповідне звернення депутати ухвалили на сесії міської ради і направили його до Президента, голови ВРУ та Прем’єр-Міністра України.

«Ми, депутати Івано-Франківської міської ради, вважаємо, що ганебне рішення суду, який скасував Укази Президента України про присвоєння звання Героя України Роману Шухевичу та Степану Бандері, є незаконним. Закликаємо Президента України повторно присвоїти звання Героя України з удостоєнням ордена Держави (посмертно) Шухевичу Роману Осиповичу та Бандері Степану Андрійовичу – за незламність духу у відстоюванні національної ідеї, виявлені героїзм і самопожертву в боротьбі за незалежну Українську державу. Закликаємо Верховну Раду України та Кабінет Міністрів України публічно підтримати відновлення історичної справедливості», - йдеться у Зверненні франківських депутатів.

Обранці зазначили, що за каденції третього Президента України Віктора Ющенка було підписано довгоочікувані Укази про присвоєння звання Герой України Головнокомандувачу УПА Роману Шухевичу та Провіднику ОУН Степану Бандері.

«Однак, у жовтні 2011 року Вищий адміністративний суд України, потураючи тодішньому антиукраїнському та злочинному режиму Януковича, скасував згадані вище Укази Президента України. Численні касаційні скарги на дані судові рішення залишені судом без задоволення. Тим рішенням суду п`ята колона, на догоду Кремлю, не просто формально позбавила звань Герой України Романа Шухевича та Степана Бандеру, але й принизила українців в Україні», - переконані депутати міськради.

Степа́н Андрі́йович Банде́ра - український політичний діяч, один із чільних ідеологів і теоретиків українського націоналістичного руху XX століття, після розколу Організації українських націоналістів — голова Проводу ОУН-Б.

Рома́н Шухе́вич - український політик і державний діяч, військовик. Член галицького крайового проводу Організації українських націоналістів. Генерал-хорунжий, головнокомандувач Української повстанської армії, голова Секретаріату Української головної визвольної ради (1943–1950).