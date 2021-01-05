На Прикарпатті відновили криївку, в якій загинули повстанці 70 років тому

«Ця криївка важлива тим, що тут загинули наші найвищі провідники, коли підпілля майже завершило боротьбу», - зазначив Романюк.

Громадська активістка Ольга Баранецька розповідає, що в бункері до зимівлі 1951 року готувались троє повстанців: провідник Іван Кулик – Сірий, Юрій Дронюк-Яр та його дружина Анна Дронюк-Муха. Сірий був родом з Донеччини. Колишній капітан Червоної Армії познайомився з повстанцями у полоні й, перейшовши на їх бік, очолив боротьбу УПА у Коломийській окрузі. Усі загинули через зрадника Кірова, якого завербувало МГБ.

«Повстанці не пристали на пропозицію здатися. До останнього палили архіви та давали відсіч», - зазначає Баранецька.

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До відновлення криївки у Верхньому Ключеві долучились активісти Коломийського районного осередку ВО «Тризуб» імені Степана Бандери.

МГБ - Міністе́рство держа́вної безпе́ки СРСР (рос. Министерство государственной безопасности СССР (МГБ)) — союзно-республіканське міністерство, яке існувало з 1946 до 1953 року. Наступник Народного комісаріату державної безпеки (рос. НКГБ), попередник КДБ СРСР.

Фото: НТК