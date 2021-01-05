На Прикарпатті відновили криївку, в якій загинули повстанці 70 років тому

На Прикарпатті відновили криївку, в якій загинули повстанці 70 років тому

Укрінформ
На Прикарпатті у селі Великий Ключів, що на Коломийщині, відновили криївку, в якій загинули повстанці.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив громадський діяч Геннадій Романюк для місцевої телерадіокомпанії «НТК».

«Ця криївка важлива тим, що тут загинули наші найвищі провідники, коли підпілля майже завершило боротьбу», - зазначив Романюк.

Громадська активістка Ольга Баранецька розповідає, що в бункері до зимівлі 1951 року готувались троє повстанців: провідник Іван Кулик – Сірий, Юрій Дронюк-Яр та його дружина Анна Дронюк-Муха. Сірий був родом з Донеччини. Колишній капітан Червоної Армії познайомився з повстанцями у полоні й, перейшовши на їх бік, очолив боротьбу УПА у Коломийській окрузі. Усі загинули через зрадника Кірова, якого завербувало МГБ.

«Повстанці не пристали на пропозицію здатися. До останнього палили архіви та давали відсіч», - зазначає Баранецька.

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До відновлення криївки у Верхньому Ключеві долучились активісти Коломийського районного осередку ВО «Тризуб» імені Степана Бандери.

МГБ - Міністе́рство держа́вної безпе́ки СРСР (рос. Министерство государственной безопасности СССР (МГБ)) — союзно-республіканське міністерство, яке існувало з 1946 до 1953 року. Наступник Народного комісаріату державної безпеки (рос. НКГБ), попередник КДБ СРСР.

Фото: НТК

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