У заповіднику "Межибіж" відтворили міську вулицю кінця ХІХ – початку ХХ століття

У Державному історико-культурному заповіднику «Межибіж», що на Хмельниччині, відтворили фрагмент міської вулиці кінця ХІХ – початку ХХ ст.

Про це кореспонденту Укрінформу розповіла завідувачка науково-експозиційного відділу Державного історико-культурного заповідника «Межибіж» Ірина Леськів.

«У 2006 році в нас була створена постійно діюча виставка у залі XVII-ХІХ ст. Ми щороку проводимо реекспозицію і вирішили розширити виставку. Там відтворені ремесла, міщанська кімната і тепер з’явилася торгівля Меджибожа. Меджибіж був торговельним містечком. У ХІХ – на початку ХХ ст. основним заняттям його жителів була торгівля, нею переважно займалося єврейське населення, якого тоді була більшість. У місті на постійній дислокації перебували військові 12-го Охтирського гусарського полку і в сусідніх селах квартирував 46-й Одеський драгунський полк. У Меджибожі були ярмарки, лавки, рундуки, підлаштовані під військових. Тож цього року ми відтворили фрагмент вулиці Меджибожа на межі ХІХ – початку ХХ ст.», – розповіла Леськів.

За її словами, на імпровізованій вулиці відвідувачі заповідника можуть побачити банери із зображенням її фрагмента, вітрини галантерейного і бакалійного магазинів та аптеки, а також дерев’яний тротуар, який на той час був у містечку.

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У заповіднику 21 травня планують відзначити 50-річчя від дня його заснування, яке перенесли з березня. Цього дня хочуть влаштувати театралізоване дійство, щоб показати звичне життя меджибізької вулиці кінця ХІХ – початку ХХ ст.

Фото: Олег Погорілець, Фейсбук