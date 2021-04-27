Обрання виконавчого директора УКФ: на фінальному конкурсі вже виступила половина кандидатів

Половина кандидатів на посаду виконавчого директора Українського культурного фонду вже виступила під час фінального етапу конкурсу.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У нас 12 кандидатів на другому етапі... Сьогодні нам важливо почути про відповідність критеріїв щодо оцінювання кандидатів: досвід роботи на керівних посадах; рекомендаційні листи; наявність досвіду роботи зі штатом 40 працівників плюс; обов'язкова наявність стратегії розвитку УКФ на три роки; головні завдання для себе як для керівника; можливість оперування фінансової складовою», - сказала голова наглядової ради УКФ Лариса Мудрак.

Вже виступили шість кандидатів на посаду: Владислав Берковський, Олександр Журавчак, Микола Кужельний, Наталія Кучменко, Сергій Міранков, Роман Негрієнко.

Берковський під час свого виступу зазначив, що дуже важливим є налагодження чіткої комунікації між дирекцією та наглядовою радою, між самим УКФ та органами виконавчої влади та між УКФ і суспільством. За його словами, потрібно більше поширювати інформацію про установу, про її діяльність, про засади та вимоги, які ставляться, а також важливим є поширення досвіду та інформації на регіональному рівні.

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У свою чергу, Журавчак розповів, що важливим є впровадження програми знакових довгострокових проєктів за підтримки УКФ на 3-7 років. За його словами, це дасть: прогнозовану стабільність розвитку проєктів; інституційний розвиток організацій; експорт українського культурного продукту; трансформацію культурного ландшафту.

За словами Кужельного, першими кроками виконавчого директора УКФ мають бути:

оптимізація витрат фонду у плануванні діджитального представлення своїх продуктів грантоотримувачами; корекція умов та вимог щодо оформлення грантових заявок та промоція діяльності УКФ;

стабілізація та укрупнення діяльності інституції;

вдосконалення рівня ефективності, прозорості, оброблення та, відповідно, оцінювання грантових заявок.

Міранков зазначив, що необхідно додатково залучати до оцінювання проєктів викладачів фахових вишів, а також викладачів, які навчають людей креативним індустріям.

Кучменко під час свого виступу зауважила, що потрібно шляхом врегулювання тематичних, пріоритетних напрямків зробити так, щоб було більше проєктів, якими б пишалася Україна. За її словами, Український культурний фонд повинен дотримуватися тих принципів і завдань у своїй роботі, які визначені нормативно-правовою базою. Вона додала, що, можливо, потрібно запровадити нові, шляхом внесення змін до нормативно-правової бази та до тематичних напрямків грантових програм.

У свою чергу, шостий кандидат на посаду - Негрієнко - наголосив, що українский культурний продукт має бути в першу чергу цікавим та не нав'язаним. Тому дуже важливо реалізовувати якісні проєкти та постійно підвищувати якісний рівень. За його словами, потрібно створювати моду на українську культуру.

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Засідання транслюється онлайн на Youtube-каналі Укрінформу.

Як повідомлялося, 27 квітня члени наглядової ради Українського культурного фонду розпочали фінальний етап конкурсу на посаду виконавчого директора УКФ.

Головою наглядової ради УКФ наказом Міністерства культури та інформаційної політики України від 14 квітня 2021 року було призначено Ларису Мудрак.

31 березня, відповідно до наказу МКІП, виконання обов’язків виконавчого директора УКФ було покладено на Ірину Осадчу, заступницю виконавчого директора з питань організаційного розвитку фонду, до призначення керівника фонду.