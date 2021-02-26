На Косач Talks обговорили переклади Лесі Українки

Учасники другої дискусії Косач Talks в межах мистецького проєкту "Леся Українка: 150 імен" обговорили перекладацьку діяльність письменниці.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, у дискусії "Чуже як своє. Українка та її переклади" взяли участь перекладач Максим Стріха, літературознавиці Роксоляна Свято та Ольга Полюхович.

"Леся Українка – видатна представниця тієї плеяди, яка перекладала українською для того, аби відокремити нашу мову від російської та показати українцям, що в нас є своя література", – сказав Стріха.

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Він зауважив, що письменниця перекладала багато наукових видань із просвітницькою метою.

Літературознавиця Роксоляна Свято підкреслила, що видатна драматургиня не дозволяла собі надто відходити від оригінального тексту.

"У неї були дуже майстерні переклади. Серед сучасних перекладачів важко знайти таких майстрів", – наголосила Свято.

Літературознавиця Ольга Полюхович зауважила, що в творах Українки неозброєним оком видно, наскільки європейська література і європейський контекст проникли в її творчість після прочитання та перекладання іноземних авторів.

У ході дискусії спікери обговорили перекладацький доробок Лесі Українки, зокрема переклади, які зібрані у восьмому томі повного нецензурованого 14-томника авторки, виданого до 150-річчя від дня її народження.

Як повідомляв Укрінформ, протягом 25-28 лютого в Українському домі відбуватиметься інтелектуально-дискусійна програма Косач Talks в межах мистецького проєкту «Леся Українка: 150 імен».

Мета програми — актуалізувати для сучасників ті грані біографії та численні різноманітні праці Лесі Українки, які й донині залишаються захопливими та актуальними, підтверджують її художньо-інтелектуальні зусилля, спрямовані на створення системи цінностей, що єднають українську культуру з європейським контекстом.