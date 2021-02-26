На Донеччині зняли документальний фільм про Лесю Українку

На Донеччині до 150-річчя з дня народження Лесі Українки створили документальний фільм «Ваша Леся». Проєкт реалізовано Донецьким академічним обласним драматичним театром (м.Маріуполь) спільно з Маріупольським телебаченням на вшанування славетної письменниці.

Як передає Укрінформ, про це 26 лютого повідомили в Управлінні культури і туризму Донецької облдержадміністрації.

Фільм створили: авторка ідеї та сценаристка Дар'я Іванова (Недавня) та актори Донецького академічного обласного драматичного театру (м. Маріуполь) заслужений артист України Анатолій Шевченко; Артур Войцеховський; Віра Шевцова; Ольга Самойлова; Валерій Капінус та інші.

У документальному фільмі розповідається про життєвий шлях видатної української поетеси, перекладачки, фольклористки, культурної та просвітницької діячки.

Читайте також: У Бейруті видали прозу Лесі Українки арабською мовою

Як повідомлялося, 29 січня Президент Володимир Зеленський підписав указ про відзначення 150-річчя від дня народження Лесі Українки (25 лютого 2021 р.) на державному рівні.