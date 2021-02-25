Вийшов новий трейлер мультфільму «Мавка. Лісова пісня»

Студія Animagrad (FILM.UA Group) випустила тизер-трейлер повнометражного анімаційного фільму «Мавка. Лісова пісня».

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті FILM.UA Group.

«У 2021 році в Україні відзначають 150-річчя видатної письменниці та 110-річчя створення нею «Лісової пісні». Вихід тизера-трейлера 25 лютого – в день народження поетеси – присвячений цим важливим культурним подіям», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, реліз мультфільму відбудеться у 2022 році.

Сценарій стрічки «Мавка. Лісова пісня» засновано на класичному сюжеті драми-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня» та на образах із української міфології.

«Робота нашої команди безумовно натхнена творчістю Лесі Українки та її героїнею. Для нас важливо висловити подяку письменниці в новому тизері-трейлері, а ще поділитися прогресом і показати, що робота над мультфільмом активно триває. Ми наближаємось до релізу і в цьому тизері-трейлері продемонструємо практично окрему нову сцену з нашою Берегинею Лісу, а також познайомимо з деякими новими персонажами і світом Мавчиного Лісу», – коментує продюсер FILM.UA Group Ірина Костюк.

Сюжет тизера-трейлера заснований на одній з найбільш динамічних сцен у мультфільмі. Головна героїня Мавка – Берегиня і Душа Лісу – приходить на допомогу наляканому стаду зубрів. Заспокоїти і спрямувати стривожених тварин на рятівний шлях Мавці допомагає її магічна сила Берегині Лісу: прагнення берегти гармонію у світі природи і здатність долати страх лісових мешканців.

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Творці фільму зазначають, що вибір епізоду не випадковий. Зубри нині на межі вимирання: в популяції на території України - приблизно 320 особин. І сцена порятунку тварин відображає екологічну місію мультфільму – привернення уваги до проблем довкілля: вирубки пралісів та зникнення рідкісних видів флори і фауни. Поряд із реальними тваринами у тизері-трейлері можна побачити й міфічних лісових створінь. А ще вперше тут з’явиться коханий Мавки – музикант Лукаш.

Для роботи над пластикою та рухами головної героїні команда мультфільму запросила професійну балерину, солістку Національної опери, народну артистку України Катерину Кухар. На знімальному майданчику Катерина відтворювала дії героїні. Кожен її рух аніматори відтворили на екрані в образі Мавки. Результат цієї кропіткої, технічно складної роботи можна побачити в тизері-трейлері.

На особливу увагу заслуговує й музика. До створення саундтреку команда Animagrad залучила етно-гурт ДахаБраха та фольклорного мультиінструменталіста Максима Бережнюка, який також працював над саундтреком тизера-трейлера. Концепція об'єднання кінематографічної оркестрової музики й українських народних інструментів у музиці до мультфільму була розроблена спільно з італійським композитором Даріо Веро.

Культурна місія мультфільму «Мавка. Лісова пісня» – популяризувати й експортувати багату національну культуру та унікальні українські традиції. Команда проєкту працює над тим, аби він потрапив на екрани більшості країн світу. Частина провідних держав уже придбали права на показ, адже стрічка знаходиться на стадії активних міжнародних продажів.

Повідомляється, що у ювілейний рік Лесі Українки проєкт долучиться до офіційних святкових заходів, які з нагоди 150-річчя письменниці відбуватимуться за участі Міністерства культури і інформаційної політики, Державного агентства з питань кіно, Міністерства закордонних справ, Міністерства освіти і науки та інших інституцій.

Тизер-трейлер мультфільму «Мавка. Лісова пісня» вже можна побачити в соцмережах проєкту і на YouTube-каналі FILM.UA, а невдовзі він вийде і в кінотеатрах.