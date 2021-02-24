Вийшов трейлер українського фільму, що виборов нагороду у Венеції

Вийшов офіційний трейлер драми режисерки Наталки Ворожбит «Погані дороги», що стала призером Венеційського кінофестивалю.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Держкіно, на сайті якого оприлюднено трейлер.

Як повідомлялося, картина, що є повнометражним режисерським дебютом відомої драматургині та сценаристки, вийде у широкий кінотеатральний прокат 1 квітня цього року.

Стрічка включає п’ять окремих новел про мешканців Донбасу, чиє життя проходить по обидві сторони від лінії розмежування. П’ять розбитих доріг – п’ять історій про любов, ненависть, довіру, зраду і порушення особистих кордонів на тлі порушення кордонів державних. Сценарій створено на основі документальних історій, зібраних авторкою на Сході України під час роботи над фільмом «Кіборги».

Світова прем'єра драми «Погані дороги» відбулася у програмі «Тиждень критики» Венеціанського кінофестивалю в 2020 році, де вона була відзначена другою за престижністю нагородою – премією Circolo del Cinema di Verona як «Найбільш інноваційна стрічка в конкурсі».

Українська прем’єра фільму пройшла на фестивалі «Київський тиждень критики» у програмі «Фокус: Україна-Франція». Також режисерка здобула Національну премію кінокритиків «Кіноколо» в категорії «Відкриття року», актор Юрій Кулініч був відзначений премією за найкращу чоловічу роль, а актриса Оксана Черкашина - як виконавиця найкращої жіночої ролі.

Продюсери фільму - Юрій Мінзянов та Дмитро Мінзянов. Виробництво здійснила кінокомпанія Kristi Films за фінансової підтримки Українського культурного фонду. Дистриб’ютор стрічки - кінокомпанія «Артхаус Трафік». Промокампанія фільму здійснюється за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

Фото: usfa.gov.ua