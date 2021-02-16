Вийшов міжнародний трейлер українського фільму-учасника 71-го Berlinale

Автори фільму «Стоп-Земля» презентували міжнародний трейлер стрічки, що бере участь у конкурсній програмі Берлінале-2021.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Держкіно.

«Саме в Берліні відбудеться світова прем’єра картини, створеної за підтримки Держкіно. Повнометражний ігровий дебют української режисерки Катерини Горностай бере участь у програмі Generation 14plus 71-го Берлінського міжнародного кінофестивалю», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, «Стоп-Земля» – це чуттєва історія про дорослішання, дослідження себе, про підлітків і дорослих, які прагнуть їх зрозуміти.

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У стрічці грають непрофесійні актори-підлітки, з якими режисер та автор сценарію стрічки Катерина Горностай працювала в акторській лабораторії восени 2019 року. Головні ролі виконують: Марія Федорченко, Арсеній Марков, Яна Ісаєнко, Олександр Іванов.

Оператор-постановник – Олександр Рощин, художник-поставник – Максим Німенко, композитор – Мар’яна Клочко, режисери монтажу – Нікон Романченко та Катерина Горностай. Продюсери - Віталій Шереметьєв, Віка Хоменко, Наталія Лібет та Ольга Бесхмельниціна.

Фільм створено кінокомпанією «ЕССЕ Продакшн Хаус» за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

В Україні кінотеатральний реліз стрічки планується у другій половині 2021 року.

Як повідомляв Укрінформ, український фільм «Відблиск» Валентина Васяновича, що перебуває на стадії постпродакшну, відібрали до індустрійної секції фестивалю європейського кіно Les Arcs Film Festival у Франції.