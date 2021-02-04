В український прокат 25 лютого випустять хіт Берлінале

На екрани українських кінотеатрів 25 лютого вийде хіт Берлінале 2020 - фільм «Берлін Александерплац».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє на сайті компанія «Артхаус Трафік», що представляє також офіційні українські постер і трейлер.

«Це екранізація однойменного роману Альфреда Дебліна 1929 року. У своїй стрічці Бурхан Курбані переносить події книги в наші дні, перетворюючи класичну історію на сучасну кримінальну драму, в якій Берлін продовжує грати одну з головних ролей», - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, це історія про молодого нелегального мігранта із Західної Африки. Френсіс хоч і заприсягся стати кращою людиною, все одно під впливом обставин вливається до підпільного світу німецької столиці.

Як повідомлялося, світова прем’єра фільму відбулася на Берлінському кінофестивалі, де «Берлін Александерплац» було номіновано на премію «Золотий ведмідь». Стрічка отримала премію Європейської кіноакадемії за найкращий оригінальний саундтрек. В Україні прем’єра відбулася в межах фестивалю «Нове німецьке кіно».