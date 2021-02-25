Уряд присудив премії імені Лесі Українки за твори для дітей та юнацтва

Уряд присудив премії імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

"Уряд присудив премії Кабінету Міністрів імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва. Відповідна постанова була прийнята на засіданні 24 лютого", - йдеться у повідомленні.

У номінації “Літературні твори для дітей та юнацтва” премія присуджена письменниці Мирославі Замойській за книжкову серію “Чарівні істоти українського міфу. Духи природи”, “Чарівні істоти українського міфу. Домашні духи”, “Чарівні істоти українського міфу. Духи-шкідники”.

У номінації “Художнє оформлення книжок для дітей та юнацтва” нагороду отримає художниця-ілюстраторка Катерина Рейда за художнє оформлення переказу Олександра Виженка “Байки Езопа”.

У номінації “Театральні вистави для дітей та юнацтва” переміг творчий колектив Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка у складі режисера-постановника Давида Петросяна, сценографа Петра Богомазова та композитора Олександра Кохановського за створення театральної вистави “Снігова королева”.

У номінації “Кінотвори для дітей та юнацтва” премію присудили акторові та телеведучому Олександру Власюкові за сценарій фільму “Пекельна Хоругва або Різдво Козацьке”.

Премія Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва запроваджена з 2007 року і присуджується щороку до дня народження Лесі Українки в чотирьох номінаціях у розмірі 20 тис. гривень кожна.

Як повідомлялося, 25 лютого виповнюється 150 років від дня народження Лесі Українки - української поетеси, драматурга і громадської діячки, класика української літератури.