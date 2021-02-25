У Харкові презентували фільм «Contra spem spero» про стосунки дорослих і дітей

Короткометражний художній фільм "Contra spem spero", створений харківськими кінематографістами під впливом однойменного вірша української поетеси Лесі Українки, презентували в Харківському обласному організаційно-методичному центрі культури і мистецтв.

Про це кореспонденту Укрінформу розповів методист Центру Тимофій Бінюков.

"Режисер-постановник, провідний актор Харківського академічного театру ляльок імені Афанасьєва Михайло Озеров вирішив зняти фільм на давно цікаву для нього тему - про проблеми взаємин дорослих і дітей. Епіграфом і назвою для фільму він обрав знаменитий вірш Лесі Українки "Contra spem spero" ("Без надії сподіваюсь") про те, що людина не повинна здаватися в скрутних життєвих ситуаціях, і що вихід є, треба його лише знайти", - зазначив Бінюков.

За його словами, події фільму розгортаються в реальному дитячому будинку в Немишлянському районі Харкова.

"Якесь бездітне респектабельне подружжя вибрало собі для усиновлення хлопчика, роль якого зіграв 14-річний син Михайла Озерова - Олексій, і стала з ним спілкуватися. Обидві сторони сподобалися одна одній, хлопчик чекав їхнього приходу. Але одного разу вони не прийшли. Подружжя розлучилося, забувши про дитину", - розповів Бінюков.

Він зазначив, що фільм триває 12 хвилин і в ньому зайняті професіональні актори харківських театрів: Сергій Дзялик, Влада Святаш, Наталя Іванська, Оксана Стеценко, Майя Струнникова.

Під час обговорення, в якому також брав участь відомий український письменник і музикант Сергій Жадан, йшлося не лише про проблеми взаєморозуміння між людьми, а й про можливість відродження та розвитку харківської кінематографії. До слова, режисер фільму "Contra spem spero" Михайло Озеров, за його словами, обмірковує створення фільму про формування моральних цінностей, і натхнення знову шукатиме у творчості Лесі Українки.

Показ фільму відбувся з дотриманням правил карантину: глядачі були в масках, місця в залі розставлені дистанційно.