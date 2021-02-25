Фільм Віктора Івченка «Лісова пісня» виклали онлайн

Фільм Віктора Івченка «Лісова пісня» виклали онлайн

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Укрінформ
З нагоди 150-річчя від дня народження Лесі Українки Держкіно виклало онлайн фільм Віктора Івченка «Лісова пісня».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Держкіно.

«До ювілею Лесі Українки в онлайн-кінотеатрі Держкіно – екранізація одного з найвідоміших її творів, драми-феєрії «Лісова пісня». Однойменний фільм режисера Віктора Івченка був створений 60 років тому (1961 року) на кіностудії імені Олександра Довженка», - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, головну роль в картині зіграла видатна українська актриса Раїса Недашківська — тоді 17-річна київська школярка, для якої роль Мавки стала першою у кіно та однією з найбільш знакових у житті.

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Сама Недашківська вважає, що «Лісова пісня» - це шедевр, у якому закладена наша цивілізація, душа України. «Це еталон не тільки національної п’єси, а й світової літератури! Цей світ невидимий, він у наших билинах, оповідях. Леся Українка своїм твором перетягнула українців через апокаліпсис XX століття, об’єднала видимий світ із невидимим і рослинним, створила ідеальний персонаж паралельного світу - Мавку», - зазначила народна артистка України.

Ролі у фільмі виконали Ада Роговцева, Володимир Сидорчук, Петро Вескляров, Володимир Рудін, Варвара Губенко, Володимир Максименко. Музику до картини створив видатний український композитор Ігор Шамо.

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