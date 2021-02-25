Володимир і Олена Зеленські відвідали виставку «Леся Українка: 150 імен»
Про це передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.
Як розповів президентському подружжю куратор виставкової частини Павло Гудімов, одним із символів виставки є 150 імен, які відіграли помітну роль у житті письменниці.
Виставка розміщується у п’яти залах на трьох поверхах Українського дому в центрі Києва. Зала «Лінія життя» демонструє основні дати життєвого та творчого шляху Лесі Українки, вписані в культурний і політичний контекст кінця ХІХ – початку ХХ століття.
У залі «Особисте» представлені особисті речі письменниці та матеріали, які присвячені її подорожам. Виставкова частина зали «Акценти» порушує проблемні питання творчості письменниці, серед яких – «Леся Українка та радянська пропаганда», «Історія хвороби», «Середовище», «Як святкували 100-річчя Лесі Українки», «Леся і театр» тощо. Зала «Образ» розкриває постать Лесі Українки через галерею її портретів та скульптурні витвори. Крім того, представлені ілюстрації до творів письменниці.
Володимир та Олена Зеленські також ознайомилися з повним зібранням творів Лесі Українки, до якого увійшли її листи, невидані рукописи та чернетки.
«Це дуже цікавий і крутий проєкт. Леся Українка тут жива, непересічна особистість зі світоглядом, який був прогресивним для її покоління й залишається актуальним у наші часи. Думаю, що всі, хто відвідає цю виставку, отримають шанс поглянути на геніальну Лесю Українку, яку знають ще зі школи, з нової, незвичної точки зору та ще більше зацікавитися її творчістю. Леся Українка і сьогодні продовжує надихати багатьох авторів на нові творчі проєкти», – сказав Президент.
"Тож візьміть до уваги з поміткою «must visit» – отримаєте справжню естетичну насолоду", - написав Президент у Фейсбуці.
Події в межах проєкту «Леся Українка: 150 імен» відбуватимуться з 25 лютого до 8 березня. Виставкову частину проєкту курує артменеджер Павло Гудімов, інтелектуально-дискусійну платформу – літературознавець Євгеній Стасіневич, театральна частина представлена режисером, продюсером Владиславом Троїцьким (опера LE).
Організатор проєкту – Міністерство культури та інформаційної політики України. До роботи над заходами залучені близько 20 музейних інституцій та фондів, експерти, літературознавці, митці, куратори, театрознавці, кінознавці.
Як повідомлялося, 25 лютого виповнюється 150 років від дня народження Лесі Українки - української поетеси, драматурга і громадської діячки, класика української літератури.
Фото: ОП