Володимир і Олена Зеленські відвідали виставку «Леся Українка: 150 імен»

Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська оглянули виставку «Леся Українка: 150 імен», яка є частиною мистецького проєкту, присвяченого 150-річчю видатної української письменниці та громадської діячки.

Про це передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

Як розповів президентському подружжю куратор виставкової частини Павло Гудімов, одним із символів виставки є 150 імен, які відіграли помітну роль у житті письменниці.

Виставка розміщується у п’яти залах на трьох поверхах Українського дому в центрі Києва. Зала «Лінія життя» демонструє основні дати життєвого та творчого шляху Лесі Українки, вписані в культурний і політичний контекст кінця ХІХ – початку ХХ століття.

У залі «Особисте» представлені особисті речі письменниці та матеріали, які присвячені її подорожам. Виставкова частина зали «Акценти» порушує проблемні питання творчості письменниці, серед яких – «Леся Українка та радянська пропаганда», «Історія хвороби», «Середовище», «Як святкували 100-річчя Лесі Українки», «Леся і театр» тощо. Зала «Образ» розкриває постать Лесі Українки через галерею її портретів та скульптурні витвори. Крім того, представлені ілюстрації до творів письменниці.

Володимир та Олена Зеленські також ознайомилися з повним зібранням творів Лесі Українки, до якого увійшли її листи, невидані рукописи та чернетки.

«Це дуже цікавий і крутий проєкт. Леся Українка тут жива, непересічна особистість зі світоглядом, який був прогресивним для її покоління й залишається актуальним у наші часи. Думаю, що всі, хто відвідає цю виставку, отримають шанс поглянути на геніальну Лесю Українку, яку знають ще зі школи, з нової, незвичної точки зору та ще більше зацікавитися її творчістю. Леся Українка і сьогодні продовжує надихати багатьох авторів на нові творчі проєкти», – сказав Президент.

"Тож візьміть до уваги з поміткою «must visit» – отримаєте справжню естетичну насолоду", - написав Президент у Фейсбуці.

Події в межах проєкту «Леся Українка: 150 імен» відбуватимуться з 25 лютого до 8 березня. Виставкову частину проєкту курує артменеджер Павло Гудімов, інтелектуально-дискусійну платформу – літературознавець Євгеній Стасіневич, театральна частина представлена режисером, продюсером Владиславом Троїцьким (опера LE).

Організатор проєкту – Міністерство культури та інформаційної політики України. До роботи над заходами залучені близько 20 музейних інституцій та фондів, експерти, літературознавці, митці, куратори, театрознавці, кінознавці.

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Як повідомлялося, 25 лютого виповнюється 150 років від дня народження Лесі Українки - української поетеси, драматурга і громадської діячки, класика української літератури.

Фото: ОП