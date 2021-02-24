Інклюзивний літературний конкурс Ружевича оголосив прийом робіт

В Україні розпочинається прийом робіт на інклюзивний літературний конкурс для дітей та юнацтва імені Дмитра Ружевича.

Про це повідомила директорка «Видавничого центру "12" Олена Осмоловська під час пресконференції, передає кореспондент Укрінформу.

"Конкурс є всеукраїнським, на конкурс приймаються оповідання учасників до 18 років. Є три вікові категорії: діти, підлітки і юнацтво. Сьогодні ми оголошуємо про початок прийому рукописів. Рукописи приймаються до 31 березня. Урочисте оголошення переможців очікується до 14 травня", - розповіла Осмоловська.

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Вона зазначила, що поки не відомо, чи конкурс проводитиметься онлайн чи офлайн.

Осмоловська додала, що участь у конкурсі може взяти будь-яка дитина, незалежно від її можливостей та потреб. Головне - бажання дитини поділитися своєю історією літературно.

Конкурс було названо на честь Дмитра Ружевича — 17-річного хлопця-книголюба із села Сергіївка на Донеччині, якому пересування у колісному кріслі не завадило стати рекордсменом України та отримати звання "наймолодшого директора приватної бібліотеки".

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Конкурс проводиться «Видавничим центром «12» за підтримки Українського інституту книги та Донецької обласної державної адміністрації.