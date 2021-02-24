Інклюзивний літературний конкурс Ружевича оголосив прийом робіт
Про це повідомила директорка «Видавничого центру "12" Олена Осмоловська під час пресконференції, передає кореспондент Укрінформу.
"Конкурс є всеукраїнським, на конкурс приймаються оповідання учасників до 18 років. Є три вікові категорії: діти, підлітки і юнацтво. Сьогодні ми оголошуємо про початок прийому рукописів. Рукописи приймаються до 31 березня. Урочисте оголошення переможців очікується до 14 травня", - розповіла Осмоловська.
Вона зазначила, що поки не відомо, чи конкурс проводитиметься онлайн чи офлайн.
Осмоловська додала, що участь у конкурсі може взяти будь-яка дитина, незалежно від її можливостей та потреб. Головне - бажання дитини поділитися своєю історією літературно.
Конкурс було названо на честь Дмитра Ружевича — 17-річного хлопця-книголюба із села Сергіївка на Донеччині, якому пересування у колісному кріслі не завадило стати рекордсменом України та отримати звання "наймолодшого директора приватної бібліотеки".
Конкурс проводиться «Видавничим центром «12» за підтримки Українського інституту книги та Донецької обласної державної адміністрації.