У Львові стартував унікальний освітній проєкт для дітей з особливими потребами

У львівському навчально-реабілітаційному центрі «Джерело» стартував унікальний соціально-мистецький проєкт «Зірки на Землі», результатом якого стануть методичний посібник та документальне кіно.

Про це Укрінформу повідомили у компанії «ДобранічФільм», що є організатором проєкту за підтримки Українського культурного фонду.

«Мета проєкту - розробка нової кіномистецької методики для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, а також створення документального фільму. Упродовж кількох тижнів група тьюторів щодня проводитиме заняття з акторської майстерності, музики, живопису, пластичного мистецтва, анімації, написання сценаріїв тощо. За перебігом процесу слідкуватиме кваліфікована психологиня, що займатиметься з дітьми за методикою Монтессорі, оцінюватиме стан дітей, покращення їхніх освітніх і комунікаційних навичок», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, метафорична назва «Зірки на Землі» наголошує на унікальності кожної дитини та важливості роботи з особливими дітьми. Адже в українському суспільстві батьки таких дітей часто залишаються сам на сам, а загал сприймає цей діагноз як вирок і викреслює аутистів та людей із синдромом Дауна з широкого соціального життя.

Тож автори проєкту планують розробити нову методику, створити методичний посібник, за яким проводити подібні заняття зможуть українські реабілітаційні центри. Викладацький склад проєкту ретельно добирали по всій Україні, враховуючи не лише рівень професійності педагога, а й попередній досвід роботи з дітьми з особливими потребами.

Музикант Сергій Сидоренко постійно співпрацює з такими зірками українського шоу-бізнесу, як «Океан Ельзи», Монатік, «Альона Альона», Тіна Кароль, Іван Дорн. Також він разом із майстрами компанії Yamaha розробляє музичні інструменти для людей з інвалідністю.

Викладач з анімації Родіон Шуб має власну студію Ridni, що впродовж 4-х років свого існування брала участь у багатьох соціальних проєктах, зокрема з дітьми з особливими потребами.

Читайте також: В інклюзивних школах Дніпропетровщини навчається 800 дітей з особливими потребами

Письменниця та художниця Христина Венгринюк — засновниця студії мистецтв для дітей «МонмАРТр», де також навчаються діти з особливими потребами. Вона викладатиме сценарне мистецтво, творитиме разом із дітьми сценарій мультфільму та братиме участь у вправах з живопису.

Майстриня Олеся Возницька з чоловіком Андрієм мають власну творчу студію Natura Interior в Ужгороді. Два роки тому подружжя заснувало майстерню для дітей у закарпатському селищі, де навчає малечу основ прикладного мистецтва під час серії воркшопів.

Викладачка акторської майстерності Уляна Данилюк є художньою керівницею дитячого інклюзивного театру Perfeco in Kilaba. У ньому займається зо два десятки дітей з особливими потребами, які грають у трьох власних виставах.

Перебіг проєкту фільмуватиме знімальна група на чолі з режисеркою Сніжаною Гусаревич. Буде створено документальне кіно про проєкт, адже питання інклюзії є одним з найменш розповсюджених в Україні для дослідження. Торік режисерка випустила документальний повнометражний фільм NotAlone, що розповідає про спільноту взаємодопомоги «Емаус-Оселя», яка опікується безпритульними. Фільм отримав спеціальну відзнаку на 4-му Міжнародному кінофестивалі KharkivMeetDocs.

Продюсеркою проєкту та фільму є засновниця компанії «ДобранічФільм», режисерка та продюсерка Світлана Рудюк. Зовсім нещодавно вона випустила документальну картину «Ваш Василь» про видатного українського поета та дисидента Василя Стуса. Операторкою кінострічки стане Таня Дудінік, з якою Сніжана Гусаревич уже працювала над ігровим фільмом «Сіль для моря», що порушує тему булінгу у школі.

Фото: "Зірки на Землі" / Facebook