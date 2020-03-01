Інклюзивне тренування: зірки «Шахтаря» для дітей з особливими потребами
У перший день весни полтавці знову зустрічали великий футбол. Щоправда, матч, у якому місцеву «Ворсклу» екзаменував один з грандів українського та європейського футболу – донецький «Шахтар», розпочався вже надвечір. А ще дообідньої пори неподалік головного стадіону міста, у спортзалі Полтавської загальноосвітньої школи №5, вирували пристрасті довкола шкіряного м’яча за участю гравців і тренерів основного складу «Шахтаря». Вони влаштували відкрите інклюзивне тренування для дітей з інвалідністю, котрі займаються тут футболом за підтримки ФК «Шахтар» і заснованого ним фонду «Shakhtar Social», а також благодійного фонду «Parimatch Foundation».
Як відомо, згадані фонди об’єднали свої зусилля задля допомоги таким дітям у рамках власних проєктів «Давай, грай» і «Так, я можу!». Презентували цю ініціативу 5 жовтня минулого року в одній з київських гімназій. Та, крім столиці, вона охоплює ще три міста – Харків, Львів і Полтаву. Зрозуміло, що подібні відкриті тренування за участю футбольних зірок (полтавське було третім після київського та львівського) стають найяскравішими спалахами на небосхилі того вже спільного проєкту доброчинців. І водночас своєрідним публічним звітом про масштабну повсякденну роботу задля його реалізації.
Тож цього разу їх зустрічали у школі як давніх добрих друзів. А поява у спортзалі навчального закладу гравців і тренерів основного складу «Шахтаря» викликала шквал емоцій. Як і належить, футболісти-професіонали та їхні юні візаві почали з привітань – потисків рук, усмішок, дружніх обіймів. Одразу потому всі вийшли на поле, тобто на майданчик спортзали. І вже разом - діти й дорослі - почали відпрацьовувати вправи з м’ячем, певні тактичні прийоми тощо.
Звісно, не обійшлося без підказок справжніх зірок футболу майбутнім зірочкам. Адже перші вже опанували футбольну науку практично досконало. Та й вони нерідко дивувалися тому, як упевнено почувають себе на цьому майданчику діти з інвалідністю. Адже декому з них для того, аби впродовж цих кількох місяців навчитися виконувати звичайний удар по м’ячу, довелося докласти ще більше зусиль, ніж їхнім іменитим гостям для здобуття чемпіонських медалей…
Тож зовсім не дивно, що майже кожен зроблений юними футболістами - хлопчиками й дівчатками - вдалий удар, а тим паче гольовий, супроводжувався вигуками захоплення й бурхливими оплесками. При цьому найбільше прагнули підбадьорити дітей саме зірки «Шахтаря». Під час відкритого тренування вони також заохочували своїх підопічних якомога старанніше відпрацьовувати командні дії. Бо ж у футболі, як відомо, один у полі не воїн…
Ці практичні уроки записували на відео та фотографували не лише журналісти, а й батьки дітей, педагоги, тренери, аби використати їх у своїй подальшій роботі. Власне, ще під час тренування почалась і «селфіманія» з футбольними зірками, яка пізніше переросла у масове знімкування й автограф-сесію. А перед нею гравці та тренери основного складу «Шахтаря» вручили юним футболістам подарунки з символікою клубу та зробили з ними спільне фото на згадку.
Віктор ПЕТРЕНКО, Полтава.
Фото: ТМ Parimatch