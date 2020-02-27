Все на користь «Шахтаря»

Ліга Європи: розклади перед матчами-відповідями.

Слідом за матчами Ліги чемпіонів також зіграють і зустрічі плей-офф Ліги Європи. Після перших протистоянь у багатьох парах визначилися відверті претенденти на вихід до наступної стадії, втім, інтриги також ще вистачає.

І одна з найбільш непередбачуваних дуелей при цьому – «Бенфіка» - «Шахтар». У цих команд досить рівні шанси на успіх. Аналітики Parimatch дають 56% на те, що далі пройдуть «гірники», португальцям ж залишається 44%. Нагадаємо, що в Харкові донеччани виграли 2:1 і тепер їм достатньо навіть нічиєї, але якщо команда пропустить, то все доведеться починати спочатку.

На користь «Шахтаря» занесемо не лише рахунок першого матчу. Команда Луїша Каштру демонструє відмінну «фізику» і тактичну готовність до протистоянь. Іншими словами, в Харкові «Шахтар» не лише перебігав суперника, але й переграв в тактичному плані. Ще один плюс – повернення Додо, який має посилити наступальні можливості на правому фланзі.

Немає особливих підстав хвилюватися уболівальникам «Інтера», «Севільї», «Базеля», «Вулвергемптона» і «Арсеналу». У всіх цих команд від 89% до 99% на вихід в 1/8 фіналу, а заодно і чек на 1,1 мільйона євро призових від УЄФА. «Айнтрахт», «Манчестер Юнайтед», «Спортинг» (Лісабон), «Селтік», «Вольфсбург» та «Рома», згідно з котируваннями, теж повинні пройти далі. Хоча, плей-офф нерідко дарує сенсації, і комфортний результат в першій зустрічі цілком може зіграти з кимось злий жарт.

Потрібно відзначити, що матч «Інтер» - «Лудогорец» зіграють без глядачів. Причина – коронавірус, через який гра взагалі була під загрозою зриву.