«Шахтар» може втратити двох ключових гравців на матч з «Бенфікою»

Під питанням гра півзахисників Віктора Коваленка і Алана Патріка.

Головний тренер «Шахтаря» Луїш Каштру заявив, що «гірники» в матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи проти «Бенфіки» можуть залишитися без лідерів півзахисту - Віктора Коваленко і Алана Патріка, повідомляє Sport Arena.

«По Алану Патріку і Віті Коваленко є певні сумніви, чи будуть виступати ці гравці, це не прихована інформація», - заявив Каштру.

У цьому сезоні Коваленко зіграв за «Шахтар» 22 матчі у всіх турнірах, забивши два голи. У бразильця - 26 матчів і п'ять голів.

У першому матчі з «Бенфікою» команда Луїша Каштру здобула перемогу 2:1 завдяки голам саме Алана Патріка і Віктора Коваленка.

Нагадаємо, матч-відповідь між «Шахтарем» і «Бенфікою» зіграють завтра, 27 лютого, в Лісабоні на «Ештадіу да Луш». Початок гри - о 22:00.