Матч Ліги Європи УЄФА

Матч Ліги Європи УЄФА "Бенфіка" - "Шахтар" розсудить Кейперс

Укрінформ
Футбольний поєдинок у відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи між лісабонською "Бенфікою" та донецьким "Шахтарем" обслуговуватиме нідерландська бригада арбітрів.

Головний арбітр зустрічі - Бйорн Кейперс, асистенти - Сандер ван Рукел і Ервін Зейнстра, четвертий рефері - Єрун Мансхот, повідомляє Укрінформ.

Матч "Бенфіка" - "Шахтар" відбудеться у Лісабоні на арені "Ештадіу да Луж" у четвер, 27 лютого. Початок гри - о 22:00.

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У першому матчі "Шахтар" обіграв "Бенфіку" з рахунком 2:1.

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