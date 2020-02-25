Матч Ліги Європи УЄФА "Бенфіка" - "Шахтар" розсудить Кейперс
Укрінформ
Футбольний поєдинок у відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи між лісабонською "Бенфікою" та донецьким "Шахтарем" обслуговуватиме нідерландська бригада арбітрів.
Головний арбітр зустрічі - Бйорн Кейперс, асистенти - Сандер ван Рукел і Ервін Зейнстра, четвертий рефері - Єрун Мансхот, повідомляє Укрінформ.
Матч "Бенфіка" - "Шахтар" відбудеться у Лісабоні на арені "Ештадіу да Луж" у четвер, 27 лютого. Початок гри - о 22:00.
У першому матчі "Шахтар" обіграв "Бенфіку" з рахунком 2:1.