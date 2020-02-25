“Ліверпуль” повторив рекорд “Ман Сіті” за кількістю перемог поспіль в АПЛ
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Укрінформ
Футболісти “Ліверпуля” здобули 18 перемогу поспіль у чемпіонаті Англії серед команд Прем’єр-ліги.
Раніше подібне досягнення підкорилося футболістам “Манчестер Сіті” - у сезоні-2017/18, повідомляє Sport Arena.
18-у перемогу поспіль “Ліверпуль” здобув вчора у матчі проти “Вест Гема”, який виграв з рахунком 3:2.
“Ніколи не думав, що хтось повторить або перевершить рекорд “Манчестер Сіті”. Ми зробили це, але я й досі не можу зрозуміти, як нам це вдалося”, - прокоментував подію головний тренер “Ліверпуля” Юрген Клопп.
Також підопічні Юргена Клоппа повторили особистий рекорд за кількістю перемог у домашніх матчах - 21-а поспіль на “Анфілді”.
Наразі “Ліверпуль” лідирує в чемпіонаті Англії, маючи в активі 79 очок після 27 турів, і випереджає “Манчестер Сіті” на 22 бали.
Фото: Getty Images