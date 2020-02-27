Футболісти “Шахтаря” провели передматчеве тренування в Лісабоні

Футболісти донецького клубу “Шахтар” у Лісабоні (Португалія) готуються до сьогоднішнього матчу проти “Бенфіки” в рамках другої зустрічі в 1/16 фіналу Ліги Європи.

Увечері 26 лютого підопічні Луїша Каштру провели передматчеве тренування на стадіоні ”Ештадіу ду Бенфіка”, який вміщує 65 642 глядачі. Про це повідомляє пресслужба ФК “Шахтар”.

“Команда в гарному настрої відпрацювала близько 50 хвилин. Почавши з розминки, “оранжево-чорні” перейшли до вправ на тактику і завершили тренування ударами по воротах”, - йдеться у повідомленні.

Матч “Бенфіка” - “Шахтар” 1/16 фіналу Ліги Європи розпочнеться у четвер о 22.00. На стадіоні очікується близько 45 тисяч уболівальників. Головний арбітр зустрічі - Бйорн Кейперс. Букмекери віддають перевагу господарям поля.

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