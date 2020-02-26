На матчі “Бенфіка” - “Шахтар” очікується близько 45 тисяч глядачів
Укрінформ
На матчі-відповіді “Бенфіка” - “Шахтар”, який пройде 27 лютого в Ліссабоні у рамках 1/16 фіналу Ліги Європи, очікується близько 45 тисяч уболівальників.
Це трохи менше, ніж в середньому відвідують матчі “Бенфіки” в чемпіонаті Португалії, повідомляє Tribuna.com.
Наприклад, останній поєдинок “Бенфіки”, який відбувся з “Брагою”, відвідали 59 371 глядачів.
Нагадаємо, матч “Бенфіка” - “Шахтар” розпочнеться у четвер на арені "Ештадіу да Луж", яка вміщує 65 642 глядачі, о 22.00. Головний арбітр зустрічі Бйорн Кейперс. Букмекери віддають перевагу господарям поля.
У першій грі в Харкові перемогли донеччани — 2:1. Цей матч відвідали 24 429 глядачів.
Фото: shakhtar.com