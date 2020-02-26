На матчі “Бенфіка” - “Шахтар” очікується близько 45 тисяч глядачів

На матчі-відповіді “Бенфіка” - “Шахтар”, який пройде 27 лютого в Ліссабоні у рамках 1/16 фіналу Ліги Європи, очікується близько 45 тисяч уболівальників.

Це трохи менше, ніж в середньому відвідують матчі “Бенфіки” в чемпіонаті Португалії, повідомляє Tribuna.com. Наприклад, останній поєдинок “Бенфіки”, який відбувся з “Брагою”, відвідали 59 371 глядачів. Нагадаємо, матч “Бенфіка” - “Шахтар” розпочнеться у четвер на арені "Ештадіу да Луж", яка вміщує 65 642 глядачі, о 22.00. Головний арбітр зустрічі Бйорн Кейперс. Букмекери віддають перевагу господарям поля. Читайте також: Букмекери дали прогноз на матч Ліги Європи УЄФА "Бенфіка" - "Шахтар" У першій грі в Харкові перемогли донеччани — 2:1. Цей матч відвідали 24 429 глядачів. Фото: shakhtar.com