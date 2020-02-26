Букмекери дали прогноз на матч Ліги Європи УЄФА "Бенфіка" - "Шахтар"

27 лютого в Лісабоні відбудеться матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи між футболістами "Бенфіки" та "Шахтаря". У першій грі в Харкові перемогли донеччани - 2:1.

Букмекери віддають перевагу в матчі господарям поля, а от український клуб має дещо більші шанси на вихід до 1/8-ї турніру, повідомляє Укрінформ.

Лідер букмекерської справи - контора William Hill оцінює перемогу в матчі "Бенфіки" коефіцієнтом 1,83, нічию - 3,75, перемогу "Шахтаря" - 4,00. Вихід до 1/8 фіналу лісабонців - 2,00, донеччан - 1,73.

У поєдинку, що пройшов минулого тижня у Харкові, м'ячі в українському клубі забили забили Алан Патрік (56-я хвилина) та Віктор Коваленко (72), У гостей з пенальті відзначився Піцці (67).

До цього протистояння суперники зустрічалися лише на груповому етапі Ліги чемпіонів у сезоні-2007/2008. Обидва виграли в гостях. "Шахтар" переміг 1:0 у Лісабоні, "Бенфіка" - 2:1 у Донецьку. Ворота українців в обох матчах захищав Андрій Пятов, який і донині виступає за "Шахтар". Ніхто з команд у підсумку до плей-офф не вийшов. "Бенфіка" посіла третє місце, "Шахтар" - четверте. Дві перші позиції дісталися "Мілану" із "Селтіком".

"Бенфіка" виграла чотири і програла два з шести домашніх єврокубкових матчів проти українських клубів. Остання перемога - 1:0 проти київського "Динамо" на груповому етапі Ліги чемпіонів-2016/2017. Ліссабонці святкували успіх у всіх трьох протистояннях плейофф з українськими командами.

У "Шахтаря" позитивна статистика у Португалії - п'ять перемог у дев'яти матчах. Сюди входять дві останні зустрічі з "Брагою" в Лізі Європи - 2:1 у чвертьфіналі 2016 року і 4:2 на груповому етапі наступного сезону. В тому матчі по два м'ячы забили Сергій Кривцов і Тайсон. У трьох протистояннях плейофф проти португальців "гірники" двічі проходили далі.

Головний арбітр зустрічі "Бенфіка" - "Шахтар" Бйорн Кейперс, асистенти - Сандер ван Рукел та Ервін Зейнстра, четвертий рефері - Єрун Мансхот.

Поєдинок розпочнеться у четвер на арені "Ештадіу да Луж", яка вміщує 65 642 глядачі, о 22.00. У прямому ефірі матч покаже телеканал "Футбол 1".