“Шахтар” у складі 21 футболіста вирушив на матч проти “Бенфіки”
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Укрінформ
Донецький футбольний клуб “Шахтар” вирушив до Ліссабона (Португалія) на матч проти “Бенфіки”.
На повторну зустріч із “Бенфікою” в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи Луїш Каштру взяв 21 футболіста. Про це повідомляє клубна пресслужба у Facebook.
На матч проти “Бенфіки” вирушили:
воротарі - Андрій Пятов, Анатолій Трубін, Олексій Шевченко;
захисники - Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Давид Хочолава, Ісмаїлі, Додо;
півзахисники - Тарас Степаненко, Майкон, Віктор Коваленко, Алан Патрік, Тайсон, Євген Коноплянка, Тете, Марлос, Сергій Болбат, Маркос Антоніо, Артем Бондаренко, Фернандо;
нападник - Жуніор Мораес.
Поєдинок “Бенфіка” - “Шахтар” відбудеться 27 лютого в Лісабоні й розпочнеться о 22.00. Його обслуговуватиме нідерландська бригада арбітрів.
Перший поєдинок підопічні Луїша Каштру виграли з рахунком 2:1.