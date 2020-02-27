"Шахтар" вдруге зустрічається з "Бенфікою" в 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА
Поєдинок чемпіонів Португалії та України, який розпочнеться о 22.00 на "Ештадіу ду Бенфіка", покаже телеканал "Футбол 1", текстова трансляція - на сайті Укрінформу.
Перша зустріч у Харкові завершилася з рахунком 2:1 на користь "Шахтаря".
Матч у відповідь "Бенфіка" - "Шахтар" обслуговуватиме суддівська бригада з Голландії, яку очолює Бьорн Кейперс.
Переможець протистояння за сумою двох матчів вийде до 1/8 фіналу розіграшу. Жеребкування - 28 лютого.
"Шахтар" і "Бенфіка" потрапили до Ліги Європи з Ліги чемпіонів. "Гірники" фінішували третіми в групі С слідом за англійським "Манчестер Сіті" та італійською "Аталантою". "Бенфіка" у свою чергу посіла 3-тє місце у квартеті G, де пропустила вперед німецький "Лейпциг" і французький "Ліон".
Суперники раніше зустрічалися лише на груповому етапі Ліги чемпіонів в сезоні 2007/08. Обидва виграли в гостях. "Шахтар" переміг 1:0 в Лісабоні, "Бенфіка" - 2:1 в Донецьку.
Нагадаємо, фінал Ліги Європи 2019/20 відбудеться 27 травня в Гданську (Польща) на однойменному стадіоні.