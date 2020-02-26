Представник ФІФА Венгер підтримує ідею скасування правила виїзного голу

Колишній головний тренер англійського футбольного клубу “Арсенал”, а нині глава відділу ФІФА з глобального розвитку футболу Арсен Венгер у чергове виступив за скасування правила виїзного голу в плей-офф єврокубків.

Арсен Венгер в ефірі beIN Sports, зокрема, зазначив, що це правило було створене давно, коли телебачення ще не було розвинене, але тепер воно нічим не обґрунтовано.

“Вдома команди грають з думками: “Кожен пропущений гол - це наполовину виліт”. Іноді мені здається, що гол, пропущений від гостьової команди, це величезна перешкода, коли проводиш перший матч вдома. Адже це змушує атакувати і в той же час робити так, щоб убезпечити свої ворота і не пропустити багато голів.

Я вже давно пропонував скасувати це правило, за винятком екстратаймів, оскільки значення голу на виїзді занадто велике в сучасному футболі.

Тепер це правило вже нічим не обґрунтовано. Воно було введено, коли телебачення ще не так було розвинене, поля були поганими... Думаю, буде правильним покінчити з цим правилом, за винятком матчів, коли призначається додатковий час”, - передає слова Венгера Tribuna.com.

Нагадаємо, правило виїзного голу було введено в Кубку європейських чемпіонів 1965 року. Згідно з ним, якщо за підсумками двоматчевого протистояння зафіксований нічийний результат, то переможцем пари стає команда, що забила більше м'ячів в гостьовому матчі. 2018 року футбольні тренери європейських топ-клубів звернулися до Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) з проханням переглянути його.

Фото: Twitter/beINSPORTS_EN