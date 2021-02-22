Ще одному російському актору заборонили в’їзд в Україну

Ще одному російському актору заборонили в’їзд в Україну

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Укрінформ
Прикордонники не пустили в Україну російського актора, який прилетів в аеропорт «Бориспіль» рейсом із Дубая.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Держприкордонслужба.

"Під час бесіди з росіянином прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» встановили, що актор у червні 2017 року незаконно відвідував тимчасово окупований Крим", - йдеться у повідомленні.

Співробітники Держприкордонслужби відмовили іноземцю в перетинанні кордону та на три роки заборонили в’їзд в Україну.

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Як повідомляв Укрінформ 11 лютого, перелік осіб, яким заборонений в'їзд до України, поповнили прізвища двох акторів із пропагандистського фільму «Крим» та п'яти музикантів з «Хору Турецького». 18 лютого Міністерство культури та інформаційної політики внесло до Переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, ще сімох артистів «Хору Турецького».

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